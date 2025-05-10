太保市模範母親表揚大會 　99歲模範母親葉黃寶珠獲殊榮

▲▼ 114年太保市模範母親表揚 。（圖／太保市公所提供）

記者翁伊森／嘉義報導



太保市公所今（10）日上午在太保國小活動中心，舉辦114年太保市模範母親表揚大會，由各里辦公處提名18位模範母親，接受市長贈匾表揚。活動也邀請社區團體表演，展現滿滿的活力氛圍，為整場大會注入朝氣與對受獎媽媽們的祝福！

鄭淑分市長表示，每位母親都是家庭中的核心與支柱，長年默默付出，為家庭辛勞操持，更在子女成長歷程中，扮演最重要的啟蒙與陪伴角色。此次表揚活動，除了肯定模範母親們長期以來的努力與貢獻，更希望藉由公開表揚，讓社會各界看見這份「平凡而偉大」的母愛，傳遞孝親感恩的正面力量，讓社會更加溫暖，共同營造幸福和諧的城市氛圍。

本次活動共表揚18位由各里推薦的模範母親代表，每位受獎者背後都有一段感人至深的生命故事，有的在艱困環境中扶養子女成才、有的則在家庭與社區中長年服務不輟，不僅身教嚴謹，並且熱心公益，是子女與鄰里學習的榜樣！今年受獎者中，最年長的是埤鄉里、高齡99歲的葉黃寶珠女士，葉黃寶珠女士辛勤持家，教養的六名子女，現皆於社會各行各業貢獻心力，一家和樂更為鄰里所稱道。

鄭淑分指出，太保市目前仍保持人口正成長，在嘉義科學園區、台積電及各大科技大廠進駐後，太保市的人口戶數更有望倍數成長，是嘉義縣極具發展潛力的城市，以母親溫柔堅定特質，在太保轉大人的關鍵時刻，勇敢推動城市轉型！，也因為因應大環境快速的變化，公所團隊持續推動公共基礎建設，與提升城市生活機能，包括優化公園綠地、擴建里民活動中心、強化社會福利及公共運輸系統等，期望打造一座宜居、安全、充滿希望的智慧科技城。

為支持家庭生育和兒童福利，太保市公所提供許多措施與政策。鄭市長提到，太保市公所未來將持續透過多元方式關懷孩童、婦女與家庭議題，推動「友善育兒」、「婦女就業」與「長照支持」等政策，期盼透過完善的市政服務，讓婦女在太保市能安心生活、快樂工作，也讓長者獲得周全照顧、青年願意返鄉定居，一步步實現幸福城市的願景！

最後，鄭市長也藉著表揚大會呼籲子女們，不僅在母親節當天表達孝心，更要在日常生活中，時時刻刻將感恩之情化為實際行動，讓愛不只說出口，更落實在每一個擁抱、每一個陪伴的溫馨時刻。