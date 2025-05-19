有用的第二專長！桃園新住民學以致用　讓據點長者開心變美

▲桃園新住民學以致用，為據點長者做美髮和彩妝。（圖／第二專長協會提供）

記者楊淑媛／桃園報導

原籍印尼的管聶兒在台灣生活29年、目前的工作是翻譯，因希望自己能夠有一技之長，有更多工作的機會，而參加桃園市第二專長發展協會辦理的「新住民造型實務學習課程」，學會了基本的吹整、簡單的造型技巧和彩妝知識，也認識了來自不同國家的朋友，大家一起練習、一起成長。

▲桃園市第二專長發展協會辦理「新住民造型實務學習課程」。（圖／第二專長協會提供）

管聶兒說，課程結束後，協會安排學員們於5月17、18日進行為期二天、到不同據點為長者服務，一開始她有點緊張，怕自己技術不好化醜了，但據點的長輩們都非常親切，還直誇她們很有愛心。

在幫長輩化妝的過程中，看到她們臉上露出笑容，有些人還說，我好久沒有化妝了，這讓我深深體會到，一個小小的舉動，也可以為別人帶來很大的快樂與自信。管聶兒也感受到這不只是練習技術，更讓她覺得自己的學習是有價值的。

▲為據點長者做美髮。（圖／第二專長協會提供）

越配陳碧玉來到台灣12年，對美髮和彩妝一直都很有興趣，也常常幫家人剪頭髮或化妝。她說：「新住民造型實務學習課程暨創新服務計劃」，不但免費還有專業老師教學，這次到關懷據點為長者進行美髮服務，當她為一名阿嬤做好美髮時，阿嬤摸著自己的新髮型，跟她說「很漂亮、謝謝你」，那時她真的很感動，因為沒想到自己剛學會的美髮技術，讓人變美，也讓人開心。

▲桃園市第二專長發展協會辦理「新住民造型實務學習課程」。（圖／第二專長協會提供）

桃園市第二專長發展協會理事長馮開華說，「新住民造型實務學習課程暨創新服務計劃」由內政部移民署和桃園市社會局指導，課程於4月20日至5月10 每週六、日在桃園區民權路6號4樓（思考致富教室）上課，共有越籍、泰籍、印籍20名新住民報名參加。

開辦課程期更多新住民朋友透過實際操作機會，能夠將課堂所學（如吹整、簡易造型等）應用於真實服務情境，增加技能熟練度。同時於服務長者，學員能實踐「學以致用」，展現社會關懷，增強歸屬感與使命感，對新住民而言也是一種「文化融入」的方式，促進與在地社區的連結。