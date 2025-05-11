漾帽人生-歐洲手工帽飾特展　桃園新住民母女同台登場感恩多

▲陶錦翠(左)和女兒阮青香，參加《漾帽人生》活動，母女同台走秀。（圖／楊禮琳提供）

記者楊淑媛／桃園報導

在五月母親的節日，能和女兒一起同台走秀，開心又感恩！桃園越籍新住民陶錦翠和女兒阮青香，應邀參加於桃園市圖總館舉行的《漾帽人生．優雅自在與美麗的邂逅》歐洲手工帽飾特展活動，母女倆戴上高雅的手工帽走秀，展現自信與美麗，亦令陶錦翠格外珍惜此難得的經歷。

陶錦翠10日表示，她因婚姻來到台灣桃園13年，從語言學習、文化適應到社會參與，克服無數挑戰，於融入台灣社會後，積極參與社區志工與文化交流活動，不僅幫助她認識更多朋友，也讓她更深入了解台灣的文化。

▲「漾帽人生-歐洲手工帽飾」特展秀。（圖／楊禮琳提供）

陶錦翠說，女兒阮青香也在多年前來到桃園，母女除一同在學校擔任越南語教師，加入新移民女性關懷協會學習成長。陶錦翠並積極到婦幼局、培力中心等參與社會服務，更在桃園醫院擔任志工，回饋社會，2024年並榮獲新住民傑出楷模。

陶錦翠說，《漾帽人生．優雅自在與美麗的邂逅》歐洲手工帽飾特展，於5月3日在市總圖微光廳展開，感謝「由米整合行銷工作室」執行長、同時也是新移民女性關懷協會行銷長的楊禮琳推薦她和女兒一起參與活動走秀，讓她有機會和女兒自信登台，詮釋屬於自己的優雅姿態與生命故事。