國家工藝成就獎邁入第19屆　5／21至6／9開放報名

▲2025年「國家工藝成就獎」開放徵選。（圖／國立台灣工藝研究發展中心提供）

記者高堂堯／南投報導

臺灣工藝類最高榮譽獎項「國家工藝成就獎」邁入第19屆，以「國家」榮銜肯定得獎者其長期耕耘於工藝領域作為與相關貢獻；國立臺灣工藝研究發展中心表示，本年度報名收件日期自5月21日至6月9止，邀請工藝各界踴躍報名。

工藝中心指出，歷年來得獎者於工藝領域長期耕耘所累積之成就與貢獻，除延續「頂真認真做事、心善意善為人、器美用美造物、真善美心常存」的臺灣工藝精神，更向大眾展現專業技術養成的真諦，亦即從按部就班至反覆不懈的練習，於日常淬鍊堅韌的心性，再經數十年為尺度的不懈堅持與投入，最終邁向工藝技藝巔峰的榮耀時刻，如此的匠人精神放諸四海而皆準，值得做為工藝界後輩之標竿典範。

「國家工藝成就獎」為表彰長期致力於工藝志業且具卓越貢獻者，每年選出得獎者1名，可獲頒獎金、證書及獎座。除舉辦盛大典禮公開表揚之外，也辦理一系列獎後活動，如特展、專輯出版及紀錄片拍攝等，象徵政府對臺灣工藝人才之重視，更具社會典範指標意義及傳承臺灣工藝人才的重要延續。

工藝中心提醒，凡具中華民國國籍之國民，不限性別、年齡，均可自行參加或接受推薦參加徵選；徵選簡章及報名表請至國立臺灣工藝研究發展中心網站（http://www.ntcri.gov.tw/）下載附件或來電索取，洽詢電話：國立臺灣工藝研究發展中心臺北當代工藝設計分館 (02)2388-7066分機115陳小姐。