阿聯酋航空來台招募空服員　月薪上看8.8萬

▲阿聯酋航空重返台北招募客艙機組員。（圖／阿聯酋航空提供）

記者李姿慧／台北報導

睽違7年，阿聯酋航空今(9日)宣布將重返台北招募客艙機組員，延攬兼具熱情與服務熱忱的人才，月收入上看8.8萬元，即起至5月26日可線上報名，阿聯酋航空將於6月9日舉辦徵選。

阿聯酋航空重返台北招募客艙機組員，阿聯酋航空表示，此次職缺提供難得機會，獲聘者將在充滿朝氣及活力的杜拜開啟精彩的職涯旅程，以阿聯酋航空品牌大使的身分，以溫暖、熱情與專業的服務，與全球各地旅客交流，傳遞阿聯酋航空引以為傲的指標性服務。

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阿聯酋航空指出，有志加入阿聯酋航空客艙機組員團隊的人才，可於www.emiratesgroupcareers.com瞭解更多職務內容和提交申請。阿聯酋航空將於6月9日在台北辦理邀請制徵選活動，申請者須於5月26日前完成線上報名程序。

根據阿聯酋官網資訊，空服員薪水由基本薪資、飛行津貼與外站餐食津貼等三項加總，平均薪資約AED 10,802/月，新台幣約為88,000元左右。

阿聯酋航空此次距離上次來台招募空服員約睽違7年。阿聯酋航空今年來台招募沒有設定人數，不過今年全球預計要徵5千名空服員。

根據規劃，招募新進客艙機組員將前往杜拜，在阿聯酋航空最先進的訓練中心接受為期八週的密集培訓。課程涵蓋溝通技巧、主動應變與領導能力等重要技能。

此外，阿聯酋航空客艙機組員可享有多樣福利，包括極具競爭力的免稅薪資與飛行津貼，年度獎金、外站住宿與膳食補助、年假與機票福利、配備齊全的員工宿舍、上下班交通接駁服務，以及優渥的醫療、壽險與牙醫保險，親友亦可享有大幅折扣的機票優惠。