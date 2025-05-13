打造展現自信的舞台　雲林身心障礙音樂會表演者徵選活動啟動

▲「雲林菁音樂音悠揚」身心障礙經典歌曲音樂會將於8月31日下午，擇在較無障礙的空間石榴國中來舉辦。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

雲林縣「雲林菁音樂音悠揚」身心障礙經典歌曲音樂會表演者徵選記者會今（13）日上午舉行，由雲林縣政府指導、救國團雲林縣團委會主辦，徵選活動自即日起至年6月30日晚上11點59分截止，採線上報名方式，各級學校社團、街頭藝人、表演藝術團體或個人，只要具備身障身份，皆可報名參加。

救國團雲林團委會主委賴淑娞表示，此活動特別為雲林縣身心障礙朋友量身打造，旨在提供一個溫暖且充滿希望的舞台，讓身心障礙者勇敢發聲、展現自信，盡情發光發熱。音樂會不僅是一場音樂盛宴，更是一個鼓勵身心障礙朋友突破自我、勇於追夢的重要平台，讓每一位努力的身影都能被看見與肯定。預計於7月中旬公布8組入選名單。

ㄒ張麗善表示，雲林縣民65萬6千多人中有5萬多位身心障礙的朋友，我們希望打造身心障礙朋友們的舞臺「身心障礙音樂會」，讓他們有勇氣有自信展現才藝。今年度將於8月31日下午，擇在較無障礙的空間石榴國中來舉辦「雲林菁音樂音悠揚」音樂會，邀請身心障礙團體或個人勇敢走出來，發表他的才藝；並從今天開始至6月30日止進行線上報名。



張麗善說，感謝主辦單位救國團雲林縣團委會團隊暨所有協助籌備的單位與工作人員，正因為大家的努力，才能讓這個充滿溫暖與希望的舞台得以實現。也勉勵身心障礙朋友，勇敢站上舞台、展現自信、盡情揮灑熱情，這就是值得肯定的成就。我們一起打造這樣的舞臺，也相信有很多鄉親也會給予加油打氣跟鼓勵。



社會處長林文志表示，希望透過這個活動，讓身心障礙朋友們，在台上表演的可以獲得成就感，在台下欣賞者也可以重新拿出自己的信心，前人言「教養有道，天無枉生之才」，希望每一個身心障礙朋友都可以活出自信、活出快樂。

▲「雲林菁音樂音悠揚」身心障礙經典歌曲音樂會，特別為雲林縣身心障礙朋友量身打造，旨在提供一個溫暖且充滿希望的舞台，讓身心障礙者勇敢發聲、展現自信。（圖／記者游瓊華翻攝）