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花蓮雙語化店家輔導徵選中　招募20家迎接全球旅客

▲▼花蓮縣政府招募20店家輔導雙語店家，打造國際友善環境。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

▲▼花蓮縣政府招募20店家輔導雙語店家，打造國際友善環境。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣政府推動「雙語化店家輔導徵選活動」，即日起至5月20日（週二）下午5時開放報名，預計招募20家花蓮本地的餐飲、旅宿、伴手禮及遊程體驗業者，於今年度辦理雙語化環境建置，強化國際服務力，迎接全球旅客到訪。歡迎有意願提升雙語服務的店家踴躍報名參加。

花蓮縣長徐榛蔚表示，為迎接即將於花蓮舉辦的「2026年世界俱樂部龍舟錦標賽」與「國際少年運動會（ICG）」兩場國際賽事，花蓮縣政府積極營造國際友善環境，期待透過「雙語化店家輔導徵選活動」，協助在地觀光及旅遊產業提升接待外國旅客的雙語服務能力，營造國際友善環境。

▲▼花蓮縣政府招募20店家輔導雙語店家，打造國際友善環境。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

雙語服務不僅有助於拉近與國際旅客的距離，提升旅客好感度與滿意度，更能讓店家無障礙傳遞品牌與商品資訊，擴大商品能見度與接觸機會。藉由英文菜單、導覽說明與購物指引，有助於促進國際人士消費、延長停留時間，並帶動社群分享與口碑行銷，讓在地店家在國際市場中脫穎而出，開創更多商機。

「雙語化店家輔導」將與入選業者充分討論，辦理包括翻譯設計製作雙語指示牌、服務手冊、菜單與商品標籤、遊程內容等，以及優化既有英文資訊等項目。從空間動線、餐飲菜單、商品選單，到服務特色介紹，全面協助店家升級雙語服務。輔導完成後，縣府將頒發相關標示貼紙，展現店家支持國際友善形象的用心，吸引更多國際旅客主動造訪。名額有限，歡迎在地店家踴躍參與徵選。

報名截止時間：5月20日（週二）下午5時
報名網址：https://forms.gle/8YHpweBJwWjJkr4w72
 

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國際友善店家雙語化輔導徵選招募全球旅客

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