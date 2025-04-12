桃園第三屆「首惜廚師」徵選　最高獎金五萬

▲桃園第三屆「首惜廚師」徵選。（資料照／環保局提供）

記者楊淑媛／桃園報導



為鼓勵市民從源頭實踐惜食精神、共同關注食物浪費與減量議題，桃園市環保局舉辦第三屆「首惜廚師」甄選活動，即日起到5月27日中午受理送件，活動分為【個人組】與【團體組】，最高可獲得5萬元獎勵金，歡迎桃園市及外縣市喜好惜食廚藝者踴躍參加。

市府環保局11日表示，甄選採兩階段評選方式：第一階段：書面審查；第二階段：實地競賽。初審通過者將於7月15日在健行科技大學舉行，第一名將代表桃園參加北區決賽及總評比。環保局長顏己喨指出，桃園一年廚餘量約45,000公噸，造成的碳排放約15,300公噸CO2e (每公噸廚餘碳排放0.34kgCO2e/ton)，為了能有效減少碳排放並降低廚餘剩食，希望市民能落實低碳飲食與節約行動。

▲提供桃園在地食材，鼓勵參賽者以在地低碳的方式展現料理創意。（資料照／環保局提供）

桃園市政府過去制定了低碳活動指引、低碳祭祀指引，為的就是要從民眾日常生活中去實踐低碳生活，進而達到節能減碳的永續目標，期許大家能從日常做起，開始減少剩食、吃在地用在地、減少不必要的包裝，甚至在採購食材時也鼓勵民眾減少使用塑膠袋並多使用重複利用的購物袋，從源頭落實減量，共同守護我們珍貴的生活環境。

今年首惜廚師甄選組別分為惜食料理食譜組與惜食創意教案組。惜食料理食譜組限個人報名，參賽者需依指定食材提供至少兩道符合惜食理念的食譜。惜食創意教案組則開放個人或3人以內的團隊參加，需設計2至4節課的惜食主題課程，內容須涵蓋多元惜食行動與教育方法。

另為強化在地連結，今年特別提供桃園在地食材，鼓勵參賽者以在地低碳的方式展現料理創意，並透過本次活動深化民眾對廚餘與剩食的觀念，凝聚惜食共識，進一步減少資源浪費，為環境永續盡一份心力，創造出新的惜食風潮。