文化加值創意出擊　2025年台南古蹟紀念商品徵選徵件開跑！

▲台南市文化局今年再度舉辦「文創商品徵件活動」，11日起至5月23日止，邀請全國設計師、創作者與文創品牌踴躍報名參加。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為推動文化創意產業發展，並建立文創商品進駐古蹟通路的公平、公開選拔機制，台南市文化局今年再度舉辦「文創商品徵件活動」，11日起至5月23日止，邀請全國設計師、創作者與文創品牌踴躍報名參加，透過創意設計，為台南深厚的文化底蘊注入新生命，同時搶佔古蹟賣店通路，讓作品與歷史風華同行。

文化局代理局長林韋旭指出，文化局近年積極開發自有文創商品，推出如「成功洋芋片」、「成功啤酒」、「媽祖賜芙」、「成功爆米花」等暢銷品項，深受民眾喜愛。此外，「巷仔Niau」系列周邊商品也迅速成為人氣熱賣商品。透過定期徵選機制，文化局希望持續引入更多具設計巧思、貼近市場期待的優質商品，擴大古蹟商店的吸引力與商機。

此次徵件對象為具合法立案之公司行號，商品須通過相關檢驗，並以台南在地文化意象為創作核心，涵蓋人文、古蹟、地理、工藝等地方特色。徵件主軸為「融合在地文化、展現創意美感」，期待從臺南的歷史人文、民俗風情、建築風貌與生活美學中汲取靈感，打造具文化價值與量產潛力的文創商品。

為確保上架商品具備品質與市場競爭力，本次評選將依據四大標準進行審核：「商品文化特色與內涵」、「商品美感與包裝設計」、「商品發展潛力及市場性」、「商品價格合理性」。入選商品將有機會上架於臺南多處知名古蹟景點，直接面向來自全國與國際的觀光客群，拓展市場版圖、提升品牌能見度。邀請各界創意好手踴躍參與，一同為文創商機加溫、行銷臺南。讓您的作品在歷史場域中發光發熱，打造專屬品牌的下一波熱賣佳話！

相關徵選辦法及報名表內容請洽臺南市政府文化局網站參閱????https://culture.tainan.gov.tw