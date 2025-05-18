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南韓民主黨候選人李在明提「修憲」　推動總統任期4年連任制

▲▼李在明12日在首爾光化門清溪廣場出席首場競選活動，現場號稱2萬人出席支持。（圖／達志影像）

▲共同民主黨南韓總統參選人李在明。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

南韓即將於6月3日實施總統大選，其中共同民主黨參選人李在明的支持率遙遙領先其他人。針對南韓前總統尹錫悅在任時經常針對國會提案行使否決權，最後甚至發布緊急戒嚴，李在明透過臉書發文，承諾未來將會推動修憲，包括將總統任期改為4年一任、可參選連任，作為對執政者的期中考。

根據《韓聯社》，李在明稍早於今（18）日上午透過臉書發文，承諾未來將會修訂《國民投票法》（公投法），並以此為基礎推動修憲，將目前南韓憲法所實施的「總統5年一任（不可連任）」修改為「4年總統連任制」，作為對該名執政者的期中考，以此強化身為總統的責任感，同時分散總統的權限。

李在明也提議，「未來將實施『兩輪決選制』，以此確保民主政黨的正當性，以最大程度消弭社會矛盾。同時，由國會舉薦國務總理人選，將反映在修憲案內。」

李在明指出，一旦朝野與民眾的溝通順進進展，則最快將可於2026年地方選舉實施公投、最慢於2028年國會議員選舉（總選）實施公投，徵詢全民的意見。

另外，隨著今年是光州五一八民主運動第45周年，李在明也提議將五一八精神放入憲法全文內，同時限縮總統否決權、將監察院的直屬機關改為國會，且高位公職者犯罪搜查處（公搜處）長、監察總長、警察廳長、放送通信委員長、國家人權委員長須由國會同意才能任命，並廢除檢察官的令狀請求權。

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