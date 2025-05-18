南韓總統大選「第一場」電視辯論　由4名候選人出席

▲共同民主黨李在明、國民力量金文洙、改革新黨李俊錫、民主勞動黨權英國18日晚間將出席電視辯論。（圖／達志影像／newscom）

記者羅翊宬／編譯

隨著南韓前總統尹錫悅因發布緊急戒嚴而遭罷免下台，南韓預計6月3日實施總統大選。為此，中央選舉管理委員會所主管的第一場電視辯論會，將於今（18）日晚間由SBS電視台進行，由李在明、金文洙、李俊錫等4名總統候選人出席，討論主題聚焦經濟政策。

根據《韓聯社》，由南韓中選會主管的第一場電視政見辯論會，預計18日晚間8時（台灣時間晚間7時）在首爾市麻浦區上岩洞SBS電視台攝影棚進行，由共同民主黨候選人李在明、國民力量金文洙、改革新黨李俊錫、民主勞動黨（前身為正義黨）權英國等4人出席辯論。

這一場電視政見辯論會的主題聚焦經濟，首先針對「克服經濟成長停滯和活絡民生經濟方案」進行辯論，每一位候選人的發言時間限制在6分鐘30秒，之後分別以「川普時代的貿易戰略」、「強化國家競爭力方案」等兩個主題針對各位候選人提出的政見進行檢驗和辯論。

報導指出，目前民調支持率遙遙領先其他候選人的李在明，此次辯論會的表現焦點在於如何不失分，維持「已做好準備的總統候選人」之形象；金文洙則是將地區貨幣等李在明的政策批評為「民粹主義」，並強調當選後會強化企業的自律與創意。

至於李俊錫則是同時批評李在明為民粹主義、同時攻擊尹錫悅政府的經濟政策，而權英國則預計提出如何解決勞動市場的不平等。

4名總統候選人18日當天將減少掃街活動，全面備戰晚間的電視政見辯論會。李在明、李俊錫將前往光州出席518民主化運動第45周年紀念典禮，金文洙則是於上午前往位於首爾汝矣島的國民力量中央黨部發表經濟政見。

據悉，至6月3日總統大選以前，還會再實施2次電視政見辯論會，分別於5月23日（社會）、27日（政治）進行。