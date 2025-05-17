日本大阪煉油廠「有毒氣體」外洩　3名男員工死亡昏迷

▲位於日本大阪府堺市的「ENEOS」煉油廠，於17日上午發生大火。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

日本大阪一座濱海煉油廠今（17）日上午發生氣體外洩事故，導致3名男性員工吸入有毒氣體，其中1人已不幸死亡、另外2人則是失去意識，研判有毒氣體是從廠區內的管路系統外洩。

根據《日本放送協會》，日本零售石油大廠「ENEOS」位於大阪府堺市西區築港濱寺町的石油煉油廠，於17日上午10時發生意外，疑似有毒氣體從廠房內管路系統外洩，導致現場3名男性員工昏迷，為此當局出動17輛消防車前往現場搶救，並將3人移送至醫院治療。

不過警方指出，其中一名60多歲的男性已經確認死亡，至於另外2人則失去意識。

消防當局指出，有毒氣體直到上午10時30分才停止外洩。對此，煉油廠則研判，有可能是硫化氫外洩才會惹禍。

據悉，ENEOS是一家日本石油公司，2002年曾更名為「新日本石油」，經過多次企業整併於2020年改為現名，主要經手業務為勘探進口、精煉、零售石油產品，目前仍是日本最大的石油販售業者。至於大阪府堺市的煉油廠則位於沿海地帶，約佔地77萬平方公尺。

有毒氣體外洩至今尚未對鄰近居民造成負面影響。ENEOS則是正在釐清事發狀況和氣體外洩原因。