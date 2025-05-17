比北韓不如？日本長崎「不邀請台灣」參加原爆紀念：不承認是國家

▲日本長崎每年8月初都會為原子彈爆炸罹難者舉行和平紀念活動。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

今年適逢日本敗戰80周年，當時日本廣島、長崎兩座城市相繼遭到美軍投擲原子彈轟炸，造成大規模軍民死傷。如今，廣島與長崎都預計8月舉行紀念典禮，儘管廣島考慮首度邀請台灣參加，但長崎卻以「不承認為國家」為由，表態不會邀請台灣出席。不過，長崎卻向俄羅斯與北韓（朝鮮）發出邀請函。

根據日媒《朝日新聞》、《東京新聞》，日本廣島縣廣島市預計8月6日舉行原爆和平紀念典禮，以求撫慰因美軍投擲原子彈而罹難的犧牲者，廣島市府也計畫首度向台灣發出通知函，邀請台灣能夠派代表出席原爆和平紀念活動，而先前因為台灣的特殊身分地位，始終被排除在邀請對象之外。

至於長崎縣長崎市則預計8月9日舉行原爆和平祈福典禮，然而長崎市長鈴木史朗卻在昨（16）日的記者會上明確表態，「今年不會邀請台灣出席！因為台灣並未符合條件，且並非是邀請函的發送對象。」

報導指出，長崎市決定參考日本外務省官網所記載的資訊，邀請在日本設有大使館的157個國家與地區和歐盟（EU），以及在聯合國設有代表處的38個國家出席，然而因為台灣並未以國家身分在日本設有大使館、且也並非聯合國成員國，因此不符合長崎市邀請出席的對象。

長崎市16日表示，今年度的原爆和平紀念典禮將邀請來自南韓、美國、巴西等4名在長崎遇難的外籍人士出席。據悉，去年長崎市並未發函邀請俄羅斯、白俄羅斯、以色列出席，然而今年卻會邀這3國出席，至於北韓則是因為在聯合國設有代表處，因此符合長崎市邀請出席的對象。