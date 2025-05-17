台灣邁入「非核家園」獲日媒高度關注　日網友分析發電結構

▲位於台灣屏東縣的核三廠。（圖／記者陳明仁攝）

記者羅翊宬／編譯

台灣「非核家園」走上最後一哩路！核三廠2號機今（17）日下午開始降載、晚間10時解聯、凌晨0時前正式停機。對此，日媒也透過報導高度關注，表示民進黨政府實現非核政策，而該則報導更登上社群平台最多分享數排行榜。

《日本放送協會》指出，台灣最後一座運作中的核電廠、位於台灣南部屏東縣的核三廠2號機將於17日停止運作，使得民進黨政府終於實現「零核電」（非核家園）的目標，只不過未來為求供電穩定，是否能夠成功將發電量能轉向再生能源發電，將是未來外界關注的焦點。

報導指出，台灣受到日本311大地震東京電力公司福島核電廠事故的影響，愈來愈多人質疑核能發電的安全性，因此民進黨政府以「非核家園」為政策目標，陸續終止核電廠運作，直到17日核三廠2號機停止運作後，才終於完全實現該目標。

報導提到，台灣經濟當局計畫提高使用液態天然氣（LNG）火力發電的發電量能，並將風力發電、太陽能發電等再生能源發電量比例從現行的15%提升至明年的20%，只不過產業界和在野政黨依舊擔憂未來缺乏核電的台灣，可能會缺乏穩定供電，而台灣經濟多半依靠耗電量大的半導體支撐，電費恐將暴漲。

日媒《朝日新聞》也提到，儘管台灣即將實現「非核家園」的目標，不過賴清德政府並不否定未來恢復核能發電的可能性，因此是否修改廢止核電政策，恐怕仍是未知數。

對此，日本網友在Yahoo留言，「在合理的判斷下，做出廢止核電的選擇。台灣政府真是優秀」、「觀察台灣發電結構組成，大概是火力發電8成（煤炭4成、天然氣4成）、核能1成、其他諸如水力發電等約1成。從地形來看，不可能打造大規模的水壩來進行水力發電，至於太陽能發電則因平地面積少而難以進行，結果就是只能暫時用火力發電取代核能。」