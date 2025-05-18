端午連假僅3縣市訂房率逾6成　觀光署不再公布全台數據

▲交通部觀光署以往於連假前均會公布各縣市訂房狀況。（圖／記者李姿慧攝）

記者周湘芸／台北報導

端午連續假期（5月30日至6月1日）將至，有別於以往於連假前均會公布各縣市訂房狀況，交通部觀光署此次卻僅公布訂房率超過6成的3個縣市。觀光署統計，前2日平均訂房率達6成以上依序為苗栗縣66.64%、連江縣66.44%、澎湖縣62.18%，其中，連江縣各單日及平均訂房率均超過6成，推估應是馬祖藍眼淚季節所致。

觀光署以往都會於連續假期前1個月至2周公布各縣市訂房狀況，但今年清明連假2周前起，卻改為僅公布前幾名訂房率的縣市，此次端午連假更僅公布超過6成的3個縣市，其餘18個縣市及全台平均訂房率均不公開。觀光署表示，公布訂房率主要是提供連假交通疏運參考，至於國旅狀況應該以每季平均來呈現。

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針對今年下半年將新增教師節、行憲紀念日等多個連假，是否會比照過去連假公布訂房狀況，觀光署僅說，若有需求還是會調查統計。

事實上，疫後民眾出國熱度未減，今年春節連假國旅平均訂房率為41.28%，228連假訂房率則為49.28%，清明連假則為47.66%，均不到5成。桃園機場也預估，此次端午連假期間每日航班約687至733架次，每日出入境約13.4萬至14萬人次。

根據觀光署公布資料，今年端午連假各日訂房率達6成以上分別有5月30日的澎湖縣71.94%、連江縣68.41%、苗栗縣67.87%；5月31日苗栗縣65.40%、連江縣64.46%；6月1日連江縣65.78%。前2日（5月30日至5月31日）平均訂房率達 6成以上，依序為苗栗縣66.64%、連江縣66.44%、澎湖縣62.18%。

觀光署分析，連江縣各單日及平均訂房率均超過6成，推估應是馬祖藍眼淚季節所致，另外，苗栗端午活動及澎湖花火節吸引遊客，也同樣提高訂房率。

觀光署強調，此為連假15天前預估的訂房率，旅宿業者持續接受訂房，且民眾已習於接近假期前才安排出遊並訂房，預估接近假期前訂房率將再提高。