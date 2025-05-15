高鐵端午再增4列車　第2波加班車5／17開賣

▲高鐵端午疏運增開第二波加班車。（示意圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

端午3天連假5月30日登場，高鐵首波加開127班加班車並開放訂票，由於尖峰班次幾乎客滿，台灣高鐵今（15日）宣布加開第2波加班車，規劃再增開4列次，5月17日開賣。

高鐵規劃自5月28日至6月2日為端午節假期疏運期，首波增開127班列車，日前已開賣，不過尖峰時段較客滿，包括5月29日連假前一天下午1時半過後南下班次較客滿，5月30日連假首日下午2時40分前南下班次也較熱銷，6月1日收假日上午9時過後北上班次也快客滿。

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台灣高鐵表示，經持續檢視訂位及運能調度情形後，決定再加開4班次列車，包括南下3班、北上1班，再加開各車次將自5月17日凌晨零時起開放購票。

▲高鐵端午第二波加班車。（圖／台灣高鐵提供）

高鐵公司指出，端午疏運期間總計共加開131班次列車，南下有61班、北上則有70班，加上原本時刻表班次，總計6天提供1066班次列車的旅運服務，其中包含11班延後收班車次，均於晚間12時後抵達端點站，最晚至凌晨1時抵達端點站，且配置2節自由座車廂。

此外，針對台中以北自由座需求較高時段，高鐵也擴大自由座運能，包括南下的5月29日晚間6到8時，與北上的6月1日上午10時至晚間9時等時段，行駛於南港-台中的區間列車均配置8節自由座車廂並停靠沿途各站。