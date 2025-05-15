　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

高鐵端午再增4列車　第2波加班車5／17開賣

▲▼高鐵,高鐵列車,台灣高鐵。（圖／記者李姿慧攝）

▲高鐵端午疏運增開第二波加班車。（示意圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

端午3天連假5月30日登場，高鐵首波加開127班加班車並開放訂票，由於尖峰班次幾乎客滿，台灣高鐵今（15日）宣布加開第2波加班車，規劃再增開4列次，5月17日開賣。

高鐵規劃自5月28日至6月2日為端午節假期疏運期，首波增開127班列車，日前已開賣，不過尖峰時段較客滿，包括5月29日連假前一天下午1時半過後南下班次較客滿，5月30日連假首日下午2時40分前南下班次也較熱銷，6月1日收假日上午9時過後北上班次也快客滿。

[廣告]請繼續往下閱讀...

台灣高鐵表示，經持續檢視訂位及運能調度情形後，決定再加開4班次列車，包括南下3班、北上1班，再加開各車次將自5月17日凌晨零時起開放購票。

▲▼高鐵端午第二波加班車。（圖／台灣高鐵提供）

▲高鐵端午第二波加班車。（圖／台灣高鐵提供）

高鐵公司指出，端午疏運期間總計共加開131班次列車，南下有61班、北上則有70班，加上原本時刻表班次，總計6天提供1066班次列車的旅運服務，其中包含11班延後收班車次，均於晚間12時後抵達端點站，最晚至凌晨1時抵達端點站，且配置2節自由座車廂。

此外，針對台中以北自由座需求較高時段，高鐵也擴大自由座運能，包括南下的5月29日晚間6到8時，與北上的6月1日上午10時至晚間9時等時段，行駛於南港-台中的區間列車均配置8節自由座車廂並停靠沿途各站。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

05/14 全台詐欺最新數據

更多新聞
600 4 1673 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
狠父殺5歲兒！犯後步伐從容　冷血背影曝光
閃兵手法曝！蕭彤雯驚「這麼多男星家族遺傳病」…網點1關鍵
快訊／大谷翔平炸裂！　本季13轟出爐
正妹來台拚翻床率！超胸攬客慘了　15分鐘SOP曝
長榮海運股價再創歷史新高！　萬海站回百元
7月大地震預言引恐慌！　日本漫畫家回應了
AI妖股回神！　3天漲逾40%

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

今高溫飆36度　未來一周防午後雷陣雨

端午連假估湧1.3倍車潮　部分匝道封閉、國5北上高乘載管制

「結帳遇1狀況」客人不買了　飲料店員尷尬：好像變窮鬼！網吵翻

陳零九逃兵30萬交保「與王大陸差10倍」　陳沂：羞辱王大陸嗎？

高鐵端午再增4列車　第2波加班車5／17開賣

多所大學表態今年不漲學雜費　校長建議：應依物價自動調升

用旅遊基金投資！男友喊「放著不如錢滾錢」　網1原因不挺：沒品

喜傑獅「1讚折1元」翻桌告顧客！律師見聲明喊慘了：恐吃1年牢飯

獨／學雜費「調幅0.7%」私校僅多收350元　校長嘆：吃一餐就沒了

台星「免役理由」盤點！周董、Energy入列　小旋風最棒棒

【3900萬RM粉鑽錶】詐團奢侈品拍賣！潮男得標：我要自己戴 #RM錶 #潮男 #詐團 #3900萬

【閃兵案】威廉綠島投案主動配合　警台東機場拘提畫面曝

【爽到ㄎㄧㄤ掉】德國牧羊犬被挖耳朵　舒服到翻白眼！

【我有錢！】李多慧拒吃飯邀約　一聽要她請客立刻答應！ #李多慧 #小龍女 #啦啦隊

【排骨神偷】婦人老練順走一塊豬肉 眼尖闆娘：頂多20元！

陳大天.「超克7」李銓 涉逃兵案被逮！

【警察想罵髒話】警剛處理完車禍...衰遇逆向車 車頭凹陷毀損

【閃兵案延燒】連環爆！藝人阿虎遭帶回約談

薛仕凌當兵「體檢3次驗退」　有家族性高血壓「自己沒感覺」

【閃兵案】陳大天「坦然面對」拿下口罩面對媒體

今高溫飆36度　未來一周防午後雷陣雨

端午連假估湧1.3倍車潮　部分匝道封閉、國5北上高乘載管制

「結帳遇1狀況」客人不買了　飲料店員尷尬：好像變窮鬼！網吵翻

陳零九逃兵30萬交保「與王大陸差10倍」　陳沂：羞辱王大陸嗎？

高鐵端午再增4列車　第2波加班車5／17開賣

多所大學表態今年不漲學雜費　校長建議：應依物價自動調升

用旅遊基金投資！男友喊「放著不如錢滾錢」　網1原因不挺：沒品

喜傑獅「1讚折1元」翻桌告顧客！律師見聲明喊慘了：恐吃1年牢飯

獨／學雜費「調幅0.7%」私校僅多收350元　校長嘆：吃一餐就沒了

台星「免役理由」盤點！周董、Energy入列　小旋風最棒棒

學生騎單車過馬路！自小客「切西瓜」猛撞　險被輾過畫面曝

OPEL「高性能子品牌」轉型電動車！首款新車278匹馬力、年底亮相

今高溫飆36度　未來一周防午後雷陣雨

知名經紀人楊天真「激瘦」現狀曝　39歲覺醒！甩「大碼女王」稱號

你會算數嗎？《魔鬼2》賢奎遭批「連4句質問隊友」　道歉再掀熱議

中美休戰！　陸暫停對美28家出口管制名單、17家不可靠實體清單措施

Rosé新曲〈Messy〉火辣造型連發！換上Isabel Marant透視裙長腿全露

皇普獲利創新高　逆勢「提早推案」因應不景氣

輝達將落腳北市？　蔣萬安語帶玄機：飯還沒煮熟「不要掀開鍋蓋」

非洲孤兒罹「白內障、700度散光」看不清　長庚團隊救回視力

【落地即被帶走】大根涉閃兵返台　警方機場現身直接帶回！ #閃兵 #大根 #藝人

生活熱門新聞

下波鋒面接近　雨區擴大時間曝

閃兵事件一爆　全場讚「2男神」楷模

奇萊山「山獸神」疑遭獵殺！山友見屍氣炸

赴日注意！「這1物」禁帶上飛機　手提託運都不行

不是叫老公！同事「用1詞」稱呼另一半

台星「免役理由」盤點　周董、Energy入列

超商改名「李珠珢限定店」！粉絲看傻了

高雄女「菸酒不沾」罹肺癌　竟是基因突變

李多慧拒絕吃飯邀約　粉絲提「那妳請客」秒答應

快訊／3縣市大雨特報　最新警戒區曝

北港參拜「停車費1.7萬」　武德宮曝真相

中小學上課手機將集中保管　鄭英耀：9月開學實施

沖繩自駕！妹子曝「家父二度衝對向」網罵翻

閃兵名單見「奈米型藝人」Cheap開酸了

更多熱門

相關新聞

國道1至4月事故22死　82%因「追撞」釀禍

國道1至4月事故22死　82%因「追撞」釀禍

國道追撞事件頻傳，根據高公局統計，今年1月到4月國道發生17起A1類死亡車禍，奪走22條人命，其中14起就是追撞事故，佔比高達82%，還比去年同期大增75%。由於端午連假將至，交通量最多上看平常1.3倍，高公局提醒保持適當車距，降低突發狀況時被追撞的風險。

宜蘭地震「台鐵東澳=新城降速慢行」　列車延誤

宜蘭地震「台鐵東澳=新城降速慢行」　列車延誤

搭高鐵圓夢！50位啟聰學童首北上體驗貓空纜車

搭高鐵圓夢！50位啟聰學童首北上體驗貓空纜車

迎接端午3天連假　屏東縣政府推多元遊程

迎接端午3天連假　屏東縣政府推多元遊程

端午連假國5高乘載管制　桃機估單日湧14萬人次出入境

端午連假國5高乘載管制　桃機估單日湧14萬人次出入境

關鍵字：

高鐵端午連假加班車列車客滿自由座訂票交通

讀者迴響

熱門新聞

男染上毒癮　頸部90度嚴重彎曲

威廉50萬交保最高！閃兵9人交保金曝光

白沙屯媽祖首駐駕創歷史　南投受天宮60年牌樓要拆了

緬甸8.2強震「地表大位移」影片曝！　首次清晰捕捉破裂瞬間

下波鋒面接近　雨區擴大時間曝

閃兵事件一爆　全場讚「2男神」楷模

閃兵王大陸入伍　尷尬台下看許光漢表演

Andy遭控交往期間出入聲色場所　爆料黑函護家寧討報酬

每坪少13萬！7組人搶燒炭凶宅　得標價遠低於市場價

快訊／基隆5歲男童滿臉血亡　生父逃2小時落網

墨國女網紅直播一半遭槍殺！粉絲面前倒下

4「閃兵藝人」已達除役年齡　媒體人：50萬交保太划算

奇萊山「山獸神」疑遭獵殺！山友見屍氣炸

赴日注意！「這1物」禁帶上飛機　手提託運都不行

被閃兵案波及　婁峻碩親曝免役原因

更多

最夯影音

更多

【3900萬RM粉鑽錶】詐團奢侈品拍賣！潮男得標：我要自己戴 #RM錶 #潮男 #詐團 #3900萬

【閃兵案】威廉綠島投案主動配合　警台東機場拘提畫面曝

【爽到ㄎㄧㄤ掉】德國牧羊犬被挖耳朵　舒服到翻白眼！

【我有錢！】李多慧拒吃飯邀約　一聽要她請客立刻答應！ #李多慧 #小龍女 #啦啦隊

【排骨神偷】婦人老練順走一塊豬肉 眼尖闆娘：頂多20元！

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

實測網路流傳懶人料理

實測網路流傳懶人料理

「文里補習班」開課啦！今天來做五樣網路流傳的懶人料理，一起解析這些料理的滋味！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面