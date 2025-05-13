台灣觀光亮點結合遊程規劃APP　5月到訪南投享租車優惠

▲旅程規劃APP與共享租車服務針對「台灣觀光100亮點」5月主打星南投推出限定優惠活動。（圖／觀光署提供）

記者周湘芸／台北報導

交通部觀光署結合各縣市打造「台灣觀光100亮點」，今年5月起與遊程規劃APP「去趣」跨接，讓旅客透過APP參考主打月縣市推薦的百大亮點旅遊路線及特色玩法，能搜尋亮點周邊特色景點、在地美食及優質旅宿。另與共享租車服務「iRent」合作，針對5月主打星「南投」推出時數折抵優惠活動，只要輸入優惠碼即可領取60分鐘汽車時數折抵券。

觀光署長周永暉表示，透過遊程規劃APP，能即時參考用戶推薦熱門景點、美食、住宿及遊程等大數據資料，來客製化安排專屬行程，並方便分享給同行旅伴或網友，相較傳統建議遊程，更能依照自己的需求、喜好，來快速機動調整。

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周永暉也說，觀光署鼓勵旅客利用公共運輸進行國內旅遊，推動「台灣好行」景點接駁公車、「台灣觀巴」套裝旅遊行程與包裝「Taiwan PASS」交通電子票券，但考量部分景點路程較遠或有增加行程彈性需求，就適合以公共運輸搭配共享租車服務，串聯旅程最後一哩路。

觀光署表示，旅程規劃APP「去趣」與共享租車服務「iRent」響應「台灣觀光100亮點」5月主打星南投，推出限定優惠活動。即日起至5月31日，透過「去趣」預訂南投地區住宿，即可享有房價10%及和泰Points回饋，可用於兌換和泰集團旗下服務與商品；此外，遊客於iRent中彰投站點使用共享租車服務，輸入優惠碼「5月南投最對味」，即可領取60分鐘汽車時數折抵券。

▲旅程規劃APP與共享租車服務針對「台灣觀光100亮點」5月主打星南投推出限定優惠活動。（圖／觀光署提供）