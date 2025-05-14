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國道1至4月事故22死　82%因「追撞」釀禍

▲▼台南國道追撞火燒車，毒蟲駕駛遭帶回調查。（圖／記者林東良翻攝）

▲國道車禍超過8成為追撞事故。（資料圖／記者林東良翻攝）

記者李姿慧／台北報導

國道追撞事件頻傳，根據高公局統計，今年1月到4月國道發生17起A1類死亡車禍，奪走22條人命，其中14起就是追撞事故，佔比高達82%，還比去年同期大增75%。由於端午連假將至，交通量最多上看平常1.3倍，高公局提醒保持適當車距，降低突發狀況時被追撞的風險。

根據統計，今年截至114年4月底，國道共發生17起A1交通死亡事故，造成22人死亡，其中有14起之肇事型態為追撞事故，較去(113)年同期的8起追撞事故增加75%。

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由於端午節3天連假5月30日到6月1日將屆，高公局表示，連假期間以旅遊旅次為主，交通量較平日集中且明顯增加，行駛國道時務必保持良好的精神狀態及專注力，隨時注意車前動態與周遭環境，並養成預判突發事件的應變意識，以因應可能的突發狀況，確保行車安全。

▲▼小車遇大車防禦駕駛自保之道。（圖／高公局提供）

▲小車遇大車防禦駕駛自保之道。（圖／高公局提供）

高公局說明，以小型車為例，應避免於兩輛大型車之間行駛，若遇到此情況，應注意與前後車輛保持適當距離，並視情況變換車道離開大型車。如因車流量大無法離開，必要時可開啟警示燈提醒後方大型車保持車距。

此外，若後方有大型車緊跟，建議主動拉大車距，以降低突發狀況時被追撞的風險。另外，當前方有大型車時，由於視線容易被遮擋，更應保持較長的車距，爭取足夠反應時間以應對突發情況。

▲▼端午疏運。（圖／高公局提供）

▲端午疏運匝道封閉措施。（圖／高公局提供）

此外，今年端午節連假國道也實施多項疏運措施，其中匝道封閉管制措施，5月30日至31日於國1及國5實施時段性南向入口封閉；5月31日至6月1日於國1及國3實施時段性北向入口封閉。

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