庾澄慶「哪首歌最紅？」　一票網友有共識：練到爆

▲哈林庾澄慶有好多首歌都很有名。（資料照／記者黃克翔攝，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

歌手庾澄慶的代表作非常多，近日就有網友好奇，大家覺得庾澄慶哪一首歌最紅、最經典呢？話題引起熱烈討論，不少網友都認為，他最紅的歌就是〈情非得已〉，「《流星花園》的主題曲最紅」、「最紅一定是〈情非得已〉」。

有網友在PTT的Gossiping板上，以「庾澄慶最紅的歌是春泥嗎」為標題發文，提到他想知道庾澄慶最紅的歌是不是〈春泥〉？庾澄慶的哪一首歌是比較經典的呢？

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貼文曝光後，不少網友都認為，「情非得已吧」、「流星花園的主題曲，情非得已」、「一定是情非得已」、「說出情非得已是不是很有年代感」、「春泥最耐聽，情非得已最紅」、「情非得已吉他練到爆」、「情非得已+1」、「快樂頌爆紅過一次，然後情非得已配上流星花園又爆一次」。

也有不少網友表示，「你們把快樂頌放在哪裡」、「不是山頂的黑狗兄嗎」、「讓你媽媽New一下」、「靠近那張專輯真的很讚！推薦一首冷門的歌，雨下得真好」、「跟張學友一樣，每首都是主打歌，所以怎麼挑都是經典」、「春泥只是比較大眾 但不是最好聽」、「缺口超好聽」、「我知道我已經長大」。話題引起討論。