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閃兵事件一爆！全場讚2男神楷模「來台入伍、正紅時當2年兵」

▲▼ 0801 林志穎愛爾麗醫美品牌代言人記者會。（圖／記者黃克翔攝）

▲閃兵事件，網友推爆林志穎。（圖／記者黃克翔攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

藝人王大陸涉嫌砸百萬找「閃兵集團」，檢警擴大追查，今（14日）再度拘提11人，掀起網上討論男藝人服兵役話題。就有人點名，敬佩台灣演藝圈2男藝人，包括韓裔男歌手畢書盡，「15年前就在台灣當兵，而且不是替代役，是一年海軍」；還有不老男神林志穎，「真的是楷模，在當紅時選擇去服兵役」，話題引發熱論。

閃兵事件一爆，就有人在PTT的Gossiping板問卦「畢書盡有當兵」，文中表示，「韓國混血的畢書盡，居然15年前就在台灣當兵，而且不是替代役，是一年海軍」，忍不住直呼「太操了吧！是不是藝人典範？」貼文引發熱議，許多人紛紛點頭，「人帥、人品又好，讚」、「有當給推」、「真的給推」、「有服役的藝人就給尊重。」

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▲Bii畢書盡巡迴演唱會記者會。（圖／記者林敬旻攝）

▲許多人也大讚畢書盡。（圖／記者林敬旻攝）

另外，Threads上不少人則是推不老男神林志穎，「看到一堆閃兵名單，突然覺得，林志穎真的是楷模，在當紅時選擇去服兵役。真的好喜歡他，也好佩服他」、「當年林志穎兩年當好當滿沒在閃的（我記得他是172xT的 ）」、「林志穎在如日中天時去當兵，那時候還是兩年兵，出來還不是一樣紅。會紅就會紅，不會紅就算沒當兵還是紅不起來。」

還有網友直呼，「台灣藝人唯一值得被吹捧的只有『林志穎』沒有其他。當時林志穎的哥哥剛剛入伍，兩個人的入伍日期非常接近，根據法律林志穎可以推後入伍，但是他並沒有這樣做，那時兵役一當還是2年！」有人則指出，「當年林志穎、張雨生、黃品源、張信哲都是在很紅的時候去當兵，兩年當好當滿。」

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