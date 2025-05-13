機車裝「1物」秒被檢舉！最重罰1800元　內行揭原因：剛好而已

▲有些機車騎士為了美觀或防刮，會在車身加裝彩色布套，但一不小心可能會違規。（示意圖／CTWANT）

圖文／CTWANT

許多騎士會把美化自己的機車，不過要是不小心可能會吃罰單。就有一名有民眾在車身加裝布套，結果被檢舉，最重可被罰1800元，引發一陣討論。

該名網友在PTT《biker》板提到，現在很多機車會加布套，不過他意外看到有人被檢舉車身與行照不符，一開始覺得很瞎，後來想想覺得還算合理。因為和行照顏色不同，如果被犯罪者使用，警察要追查就無法用車身顏色辨別，所以要加布套只能用透明，或是跟車身一樣素色。

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貼文一出，掀起一陣議論，其他網友紛紛不解：「沒想過這也可以檢舉成功耶」、「看不懂加布套的在想什麼」、「加布套也會被刮傷啊…不懂加布套的意義」。

另外，也有許多人解釋，「不同色本來就要檢舉啊，不然顏色登記好玩的喔」、「這本來就能檢舉，只是想不想的問題」、「整車變成跟行照顏色不同被檢舉剛好而已」、「本來就可以檢舉，連貼紙都不能貼太多不然也可以檢舉」。

事實上，根據《道路交通安全規則》規定，車身顏色必須與行照登記相符，若改色、加裝布套或貼紙，變更面積超過車身外觀1／3，且與原登記顏色不同，必須到監理站重新驗車，並支付200元更換行照，否則依法可處900元以上、1800元以下罰款。

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