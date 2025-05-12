不是為了省錢！騎士「2原因」選擇自助加油　過來人讚爆：爽啊

▲為什麼要自助加油？（示意圖／記者曾筠淇攝）

記者曾筠淇／綜合報導

現在有很多騎士都會自助加油，不過就有網友納悶，就算自助加油，也沒有省到多少錢，為什麼大家會願意自助呢？貼文曝光後，掀起討論，其中不少人都直呼，「免排隊啊，自助區人較少」、「我不想跟人講話」。

有網友在PTT的Gossiping板上，以「機車到底為何要自助加油」為標題發文，提到如果騎士選擇自助加油，雖然能省錢，但一個月下來，可能連杯手搖飲也還不能買。既然自助加油省下來的錢並沒有這麼多，為什麼卻有不少騎士要自助加油呢？

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貼文曝光後，不少網友都說，「這樣沒人跟你搶不是很好嗎」、「不用排隊啊」、「自助區都沒人排隊，快多了」、「不用排隊」、「不用排隊快很多，而且使用熟練之後，信用卡跟載具比加油站員工在那邊慢吞吞用快」、「自助區人少，通常不用等」。

還有網友坦言，「我是因為社恐啦」、「社恐不想跟別人說話不行嗎」、「不想跟人交流」、「不想跟人接觸怎麼了嗎？爽啊」、「I人不想跟加油站員工互動」、「我根本不想和店員有互動」、「爽啊，不想跟人說話」。

也有網友回應，「可以省錢啊，有的優惠只用在自助加油」、「因為可以加很滿」、「省一點就是爽」、「能省則省啊，又差沒多少時間」、「騎機車不就是省錢省時間，自助加油省油錢啊」、「自己加比較不會滴到」。