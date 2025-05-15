川普為何讓步？　大砍中國關稅關鍵曝：幕僚警告「這件事」

▲ 川普兼堅持關稅對美國有利。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美中貿易戰劍拔弩張，直到上周末在瑞士日內瓦的高層會談後同意暫緩關稅90天，美國對中關稅從145%降至30%，中國對美關稅則從125%降至10%。美媒披露，原先立場強硬的川普之所以改變態度，背後關鍵是藍領基層選民強烈反彈，在核心幕僚勸說下，最終同意與中方達成協議。

《華盛頓郵報》報導，川普原本認為美國需承受短期經濟陣痛，才能重塑貿易平衡，但4月底包括碼頭工人、卡車司機在內的藍領階層發出警訊，稱對中貿易幾乎停擺已重創生計。幕僚藉此說服川普，若不降低關稅恐怕流失選票。

內部消息指出，白宮幕僚長威爾斯（Susie Wiles）、財政部長貝森特（Scott Bessent）和其他助理積極勸說川普，關稅「正在傷害川普自家選民」。幕僚把握機會推動對中談判，最終在日內瓦達成初步協議，雙方同意降低部分關稅。不過白宮官員也提到，促成協議的因素有很多。

事實上，川普1月20日上任至今已調整關稅政策逾50次，有些持續不到一周就被修改，有些甚至撐不到一天。批評人士指出，政策朝令夕改令企業無所適從，也削弱吸引投資的誘因。

前共和黨策士海伊（Doug Heye）指出，川普雖堅稱關稅政策有利美國，但民調顯示他在經濟議題上民調支持度首度下滑。包括沃爾瑪（Walmart）及汽車大廠CEO紛紛出面發聲，連共和黨內部也出現反彈聲浪，使川普最終選擇讓步，雖未徹底退讓，仍大幅調整策略，避免政治與經濟雙輸局面。