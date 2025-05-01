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國際火線／川普關稅戰番外篇：骯髒15國與《決死突擊隊》

▲▼美國總統川普就任滿百日。（圖／達志影像／美聯社）

美國總統川普就任滿百日，自誇表現好棒棒。（圖／達志影像／美聯社）

文／朱錦華

美國總統川普在4月2日「解放日」宣布對貿易逆差國實施「對等關稅」政策，以逼迫對方降低對美產品的貿易壁壘，當中涉及可能遭報復的所謂「骯髒15國」(The Dirty15)。  

Dirty 15一詞最早由美國財長貝森特(Scott Bessent)於3月18日接受「福斯財經新聞網」(FOX Business)專訪時首度提出，劍指2024年時「美國貿易逆差最大的15個國家」。

▲台美關稅可能出現變化。（圖／路透）

「骯髒15國」名單，台灣極可能榜上有名。（圖／路透）

川普政府始終並未直接點名是哪15個國家；不過根據《華爾街日報》的列表，這15國依排序是：中國、墨西哥、越南、愛爾蘭、德國、台灣、日本、南韓、加拿大、印度、泰國、義大利、瑞士、馬來西亞、印尼。台灣排名第6，在中段班。

Dirty是一個頗為羞辱的字眼。它不單指跟清潔、衛生方面的髒污，同時也是一個帶有性暗示的字。例如Talk Dirty是指「說髒話」。川普最愛說的kissing my ass，即是一例。Dirty Dancing則是指男女之間有性挑逗身體接觸的舞蹈。

▲▼美國總統川普就任滿百日。（圖／達志影像／美聯社）

▲川普就任滿百日，宣稱現在是美國最好的時代。（圖／達志影像／美聯社）

這樣重的一個字，我猜貝森特是不會自己率先使用的，應該是川普提出來的主意。除了他愛說髒話、愛用髒字之外，還有一個原因：Dirty 15一詞的靈感，很可能來自川普年輕時在美國上映一部賣座戰爭片。而它應該是唸過軍校的川普很熟悉的。

1967年，美國上映了一部李馬文(Lee Marvin)主演、勞勃阿德力區(Robert Aldrich)導演的戰爭動作片《決死突擊隊》(The Dirty Dozen）。這部電影描述二戰時盟軍為執行一項在德軍營區刺殺納粹高官的自殺式任務，軍方從死囚和重刑犯裡挑選「死士」。最後有12人中選。

▲李馬文主演的《決死突擊隊》。（圖／記者朱錦華攝）

李馬文主演的經典戰爭片《決死突擊隊》。（圖／電影海報）

他們在營裡受訓時，有一次因為觸犯規定，被罰好幾天不能洗澡。因此The Dirty Dozen這個片名有雙重暗示：既指他們混身髒兮兮，同時亦指他們是身負重罪的「骯髒傢伙」。這部電影開啟了日後許多以「死囚特攻隊」為主題的動作片，因此被奉為「開山之祖」的經典作。

▲湯姆漢克斯與梅格萊恩主演的《西雅圖夜未眠》。（圖／電影海報）

湯姆漢克斯與梅格萊恩主演的《西雅圖夜未眠》。（圖／電影海報）

1993年上映的著名愛情文藝片《西雅圖夜未眠》(Sleepless in Seattle)裡有一場經典戲：男主角湯姆漢克斯和一男一女兩名友人在餐桌前聊起電影。女性友人大讚「女性文藝片」(chick flick)《金玉盟》(An Affair to Remember)是如何的賺人熱淚。兩名男士聽得興趣缺缺。

接著他們開始大聊「男性電影」(ｐrick flick)《決死突擊隊》。兩人聊到最High的時候，還激動到哭出來。《決死突擊隊》在美國老一輩男性心目中的地位，可見一斑，我猜，川普一定看過、甚至可能愛死了這部電影。

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