川普再提「美國接管加薩」　以軍轟汗尤尼斯逾50死

▲加薩南部汗尤尼斯連續第2晚遭到以軍猛烈轟炸。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

美國總統川普出訪中東，法新社指出，他希望美國能接管加薩並建立「自由區」。在此之際，以色列持續對加薩發動攻擊，造成50多人喪命，其中一名死者為卡達電視網Al Araby TV記者，他與其餘11名家人命喪汗尤尼斯（Khan Younis）。

衛報報導，加薩南部汗尤尼斯連續第2晚遭到以軍猛烈轟炸，美聯社駐地攝影記者14日夜間至15日總共記錄到10波空襲，親眼目睹多具遺體送往納瑟醫院（Nasser Hospital）太平間，院方證實54人罹難。卡達電視網Al Araby TV透過社群媒體證實，公司記者薩穆爾（Hasan Samour）及其11名家人命喪汗尤尼斯的空襲。

▲卡達記者一家12口命喪以軍攻擊。（圖／路透）

在以軍轟炸加薩之際，川普正在中東進行訪問，包括沙烏地阿拉伯、卡達等，並沒有要前往以色列。

針對加薩議題，川普15日再度提及美國接管加薩的想法，「我對加薩有一些構想，我認為非常好，可以把（加薩）變成自由區，讓美國介入，打造成真正的自由區。我會以美國擁有、接管那片土地，並把它打造成自由區為傲」。

川普曾多次提及美國接管加薩走廊的想法，宣稱美方接管加薩之後會加以整頓，清除未爆彈與毀損建築，還要創建經濟發展，當地人民別無選擇只能離開加薩，甚至暗示重返加薩的人不會是巴勒斯坦人民，宣稱這片土地不該由同一群人重建與占領。

▼ 川普曾多次提及美國接管加薩走廊的想法。（圖／路透）