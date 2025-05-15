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台南再推家庭類勞雇一家親活動　公私協力共創希望家園

▲台南市勞工局將於5月24日再辦戶外旅程，邀請移工與照顧家庭成員走進博物館與幸福工廠，透過文化與飲食體驗，釋放照顧壓力、重建家庭連結。（記者林東良翻攝，下同）

▲台南市勞工局將於5月24日再辦戶外旅程，邀請移工與照顧家庭成員走進博物館與幸福工廠，透過文化與飲食體驗，釋放照顧壓力、重建家庭連結。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為持續落實黃偉哲市長「希望家園」施政願景，台南市勞工局將於5月24日再度舉辦專為移工、被照顧者及其家庭成員量身打造的戶外旅程。此活動延續去年熱烈回響的成果，持續關注長期承擔照護壓力的移工與家庭，期盼透過舒緩身心的旅程，為照護路上的每一位成員注入支持與溫暖。

台南市勞工局長王鑫基表示，勞工局長期推動「勞雇安心計畫」，深知移工離鄉工作的艱辛與文化適應的不易，也理解家庭在照護過程中的重擔。去年活動大受好評，今年特別決定續辦，持續以實際行動支持這群默默付出的家庭與移工。

本活動由社團法人台灣萬人社福協會攜手國立台灣歷史博物館奇美食品幸福工廠辦理。活動內容豐富，包括由博物館專業導覽人員帶領認識在地歷史文化，以及奇美食品提供的營養衛教課程，教授長輩(家屬)備餐技巧，並提供適合年長者食用、兼具營養的軟質食品。

奇美食品營運長表示：「台灣今年步入超高齡社會，銀髮長輩的起居照護及飲食需求日益重要，年長者吃得健康又安心，照護者也能輕鬆備餐、減輕負擔，這些都是奇美食品長期關注並努力的目標。」

▲台南市勞工局將於5月24日再辦戶外旅程，邀請移工與照顧家庭成員走進博物館與幸福工廠，透過文化與飲食體驗，釋放照顧壓力、重建家庭連結。（記者林東良翻攝，下同）

國立台灣歷史博物館以「世界中的台灣」為視野，是世界認識台灣的窗口。台史博致力推動文化平權，打造無障礙安全的參觀環境，備有樂齡及失智友善專案服務可供預約安排。
台灣萬人社福協會秘書長鍾智慧指出，許多被照顧者因身體因素無法輕易外出，移工與家屬亦時常面臨情緒壓力。這樣的戶外旅程不僅促進移工和家庭間的情感交流，更加深其連結，更是協會持續實踐照護支持的具體行動。

透過跨部門、公私協力的推動，本次戶外活動展現了市府對多元族群與本市家庭的關懷，更讓「希望家園」的願景，體現在每一個溫暖陪伴的時刻中。

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