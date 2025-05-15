　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

考題出現精液豆漿！金城國中召開班親會「0人到場」　家長會長回應

記者林名揚、趙蔡州／金門報導

金城國中日前進行9年級健康定期考查時，試題竟出現「精液豆漿、綠茶婊、捅屁眼」等大量不雅字眼，引發許多家長炸鍋。金城國中原定14日晚間要舉辦班親會，沒想到家長卻全數缺席，導致班親會破局。對此，金城國中家長會長陳學宏否認破局，表示應該是家長信任學校的處理方式，覺得交由學校處理就可以了。

▲▼金門金城國中不雅考題風波 今晚班親會「等嘸人」流會。（圖／記者林名揚翻攝）

▲金城國中考題出現不雅字風波，學校舉辦班親會「0家長到場」。（圖／記者林名揚翻攝）

金城國中家長會長陳學宏指出，這次試題出現不雅字眼的事件已造成社會上有許多正面、負面輿論，他覺得學校的處理方式已經上軌道，解決事情的方式跟速度也足夠快，危機處理做得不錯，因為行政程序需要時間，希望社會大眾給校方一點時間處理。

至於班親會破局，他強調沒有破局，沒有家長到場，應該是家長對於學校的處理方式相當信任，覺得交由學校處理就可以了，舉辦班親會主要是因為學生會考將屆，考完後還有選填志願，升學輔導等，加上有更換新的導師，所以還是要跟家長說明一下，避免有資訊落差。

他說，「由於會考要到了，當然首要是讓學生安定，我們面對的是一位老師出題疏失，但是我們有整屆的學生要會考，所以我們還是要以大局為重」、「當然翁姓導師的這班學生也很重要，他們未來也要面臨選填志願，升學輔導，也要參加畢業典禮，加上導師不在了，換了新的班導，還是要溝通一下」。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

05/13 全台詐欺最新數據

更多新聞
581 2 7462 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
沖繩自駕！妹子曝爸「二度衝對向車道」網罵翻

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

考題出現精液豆漿！金城國中召開班親會「0人到場」　家長會長回應

白沙屯媽祖首駐駕創歷史　南投受天宮60年牌樓要拆了

青年微型創業夯！　桃園藍綠兩議員分享創業超慘歷史

國中教育會考5／17登場　桃園教育局提醒注意考場規定

台南嚴防託嬰悲劇再現！　黃偉哲推三大機制守護3萬幼兒安全

嘉檢攜手市府宣導綠能永續　促進綠能產業發展防制貪瀆

少花7個月時間！桃園捷運綠線八德區第2條潛盾隧道貫通

嘉義基督教醫院攜手玉山銀行　深化永續醫療承諾

暑期親子活動+1　桃捷小鶇鶇一日站長7月登場

成功警啟動三日交通執法專案　強化違規取締改善路況

【3900萬RM粉鑽錶】詐團奢侈品拍賣！潮男得標：我要自己戴 #RM錶 #潮男 #詐團 #3900萬

【閃兵案】威廉綠島投案主動配合　警台東機場拘提畫面曝

【排骨神偷】婦人老練順走一塊豬肉 眼尖闆娘：頂多20元！

【我有錢！】李多慧拒吃飯邀約　一聽要她請客立刻答應！ #李多慧 #小龍女 #啦啦隊

陳大天.「超克7」李銓 涉逃兵案被逮！

【警察想罵髒話】警剛處理完車禍...衰遇逆向車 車頭凹陷毀損

【閃兵案延燒】連環爆！藝人阿虎遭帶回約談

【爽到ㄎㄧㄤ掉】德國牧羊犬被挖耳朵　舒服到翻白眼！

【閃兵案】陳大天「坦然面對」拿下口罩面對媒體

【本次最大咖現身】 #陳零九 涉閃兵被逮！

考題出現精液豆漿！金城國中召開班親會「0人到場」　家長會長回應

白沙屯媽祖首駐駕創歷史　南投受天宮60年牌樓要拆了

青年微型創業夯！　桃園藍綠兩議員分享創業超慘歷史

國中教育會考5／17登場　桃園教育局提醒注意考場規定

台南嚴防託嬰悲劇再現！　黃偉哲推三大機制守護3萬幼兒安全

嘉檢攜手市府宣導綠能永續　促進綠能產業發展防制貪瀆

少花7個月時間！桃園捷運綠線八德區第2條潛盾隧道貫通

嘉義基督教醫院攜手玉山銀行　深化永續醫療承諾

暑期親子活動+1　桃捷小鶇鶇一日站長7月登場

成功警啟動三日交通執法專案　強化違規取締改善路況

世博會透過逾10萬份問券積極改善應對　將增設遮陽棚迎接暑假旺季

考題出現精液豆漿！金城國中召開班親會「0人到場」　家長會長回應

2台男在沖繩「抓998隻寄居蟹」遭日本警方逮捕　下場曝光

罷免伍麗華涉死亡連署　領銜人張芳碩深夜遭聲押

北港參拜1小時「停車費1.7萬」　武德宮還原真相…原來是烏龍一場

誤信「免費送貓」廣告！10歲女孩遭騙2.5萬...嫌犯竟年僅17歲

中國宣布「暫停制裁」45家美國企業　中美關稅休戰90天

威廉「50萬元交保」最高！閃兵9人眾交保金額一次看

川普「拜登化」？簽字儀式打瞌睡、迷糊走錯方向　網酸爆：瞌睡唐

業內人士稱《GTA 6》延期「絕對必要」　否則酷炫內容將被刪除

【閃兵案延燒】連環爆！藝人阿虎遭帶回約談

地方熱門新聞

白沙屯媽祖首駐駕創歷史　南投受天宮60年牌樓要拆了

白沙屯媽駐駕「帝后相會」打破禁令　受天宮揭媽祖上山秘辛

遭指涉及罷免案王家貞怒斥報導不實抹黑

田馥甄《田調》野地演唱會登場井仔腳周邊交管啟動

高雄女師坐學校頂樓險墜樓　嚇壞師生

桃園之光　消防局尤詩妤榮獲十大傑出救護員

台南嚴防託嬰悲劇再現！黃偉哲推三大機制守護3萬幼兒安全

梨山高海拔首家合法露營區　一年四季享不同風情

電價不能喊凍就不補！陳亭妃嗆在野黨：政治鬥爭別拿民生開刀

微型創業夯　桃園藍綠議員分享創業下場

國中會考5/17登場　桃園教育局提醒注意考場規定

飯糰店女房東又鬧事！闖店面「檢查電壓」

高雄半年三洩漏！欣高瓦斯今又外洩

桃園2025青年微型創業講座　助青年勇敢追夢

更多熱門

相關新聞

金城國中考題驚現捅屁眼！校方今晚座談會補破網

金城國中考題驚現捅屁眼！校方今晚座談會補破網

金門金城國中段考試題，因出現「精液豆漿、綠茶婊、捅屁眼」等大量不雅字眼，引發網友和家長炸鍋。 校方已於昨(13)日更換出題的翁姓導師，改由另一陳姓導師接任，以此來平息家長與社會各界的疑慮與不滿。並同步發出通知單，預計於今(14)晚召開親師座談會，與家長進行面對面溝通與說明。

6年前嗆學生！金門師曾發文：父母只會交

6年前嗆學生！金門師曾發文：父母只會交

考題出現捅屁眼、精液豆漿！校方回應了

考題出現捅屁眼、精液豆漿！校方回應了

金門師獲「資深優良教師」榮譽！網灌爆表揚文

金門師獲「資深優良教師」榮譽！網灌爆表揚文

「想做愛」入考題！金門老師身分起底

「想做愛」入考題！金門老師身分起底

關鍵字：

金城國中考試

讀者迴響

熱門新聞

男染上毒癮　頸部90度嚴重彎曲

閃兵事件一爆　全場讚「2男神」楷模

赴日注意！「這1物」禁帶上飛機　手提託運都不行

白沙屯媽祖首駐駕創歷史　南投受天宮60年牌樓要拆了

插畫YouTuber阿啾求婚成功！百萬訂閱直播掏戒指

下波鋒面接近　雨區擴大時間曝

千年一遇AV女神瀨戶環奈「挺J級超巨胸器」來台

威廉50萬交保最高！閃兵9人交保金一次看

每坪少13萬！7組人搶燒炭凶宅　得標價遠低於市場價

即／威廉涉閃兵蓋雙手下車　抵達新北地檢

奇萊山「山獸神」疑遭獵殺！山友見屍氣炸

即／大根涉閃兵回國了！一下機就被帶回新北市刑大

今天是114514！日素人片爆紅迷因由來

港星王喜爆「來台遭下藥性侵2次」！

曾嗆「買下台積電」　紫光前董座趙偉國被判死緩

更多

最夯影音

更多

【3900萬RM粉鑽錶】詐團奢侈品拍賣！潮男得標：我要自己戴 #RM錶 #潮男 #詐團 #3900萬

【閃兵案】威廉綠島投案主動配合　警台東機場拘提畫面曝

【排骨神偷】婦人老練順走一塊豬肉 眼尖闆娘：頂多20元！

【我有錢！】李多慧拒吃飯邀約　一聽要她請客立刻答應！ #李多慧 #小龍女 #啦啦隊

陳大天.「超克7」李銓 涉逃兵案被逮！

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

實測網路流傳懶人料理

實測網路流傳懶人料理

「文里補習班」開課啦！今天來做五樣網路流傳的懶人料理，一起解析這些料理的滋味！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面