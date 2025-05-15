考題出現精液豆漿！金城國中召開班親會「0人到場」　家長會長回應

記者林名揚、趙蔡州／金門報導

金城國中日前進行9年級健康定期考查時，試題竟出現「精液豆漿、綠茶婊、捅屁眼」等大量不雅字眼，引發許多家長炸鍋。金城國中原定14日晚間要舉辦班親會，沒想到家長卻全數缺席，導致班親會破局。對此，金城國中家長會長陳學宏否認破局，表示應該是家長信任學校的處理方式，覺得交由學校處理就可以了。

▲金城國中考題出現不雅字風波，學校舉辦班親會「0家長到場」。（圖／記者林名揚翻攝）

金城國中家長會長陳學宏指出，這次試題出現不雅字眼的事件已造成社會上有許多正面、負面輿論，他覺得學校的處理方式已經上軌道，解決事情的方式跟速度也足夠快，危機處理做得不錯，因為行政程序需要時間，希望社會大眾給校方一點時間處理。

至於班親會破局，他強調沒有破局，沒有家長到場，應該是家長對於學校的處理方式相當信任，覺得交由學校處理就可以了，舉辦班親會主要是因為學生會考將屆，考完後還有選填志願，升學輔導等，加上有更換新的導師，所以還是要跟家長說明一下，避免有資訊落差。

他說，「由於會考要到了，當然首要是讓學生安定，我們面對的是一位老師出題疏失，但是我們有整屆的學生要會考，所以我們還是要以大局為重」、「當然翁姓導師的這班學生也很重要，他們未來也要面臨選填志願，升學輔導，也要參加畢業典禮，加上導師不在了，換了新的班導，還是要溝通一下」。