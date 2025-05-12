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「想做愛」入考題！金門師遭起底　上福建節目：祖地鄉音分外親切

▲金城國中翁姓教師因段考命題涉大量不雅字眼遭炎上，如今又被起底曾參與統戰節目錄製。（圖／翻攝自翻攝自Facebook／中國福建）

▲金城國中翁姓教師因段考命題涉大量不雅字眼遭炎上，如今又被起底曾參與統戰節目錄製。（圖／翻攝自翻攝自Facebook／中國福建）

記者閔文昱／綜合報導

金門縣金城國中九年級「健康與體育」段考試題於5日至6日舉行，考卷內容卻因包含「綠茶婊」、「精液豆漿」、「捅他屁眼」、「好想做愛」等低俗不雅字眼，以及影射聯電創辦人曹興誠與網紅「四叉貓」劉宇的不當描述，引發社會譁然。事後，出題教師翁姓男老師的政治背景也被網友起底，發現他曾參與中國統戰節目，引發更大爭議。

根據這名翁姓教師的考卷試題，不僅諷刺曹興誠外遇醜聞，稱「興誠玩很大，外遇小他40歲的小三，若小三有性病，會被興誠傳染給元配」，選項包括「六九式傳染」、「傳教士傳染」等露骨用詞，還針對四叉貓寫道，「低端網紅愛滋貓若有愛滋，哪個行為傳染力最低」，選項包含「當街脫別人褲子捅他屁眼」、「請朋友喝新鮮的精液豆漿」等，令人震驚。

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▲翁姓教師出題內容。（點圖可放大／記者林名揚翻攝）

▲翁姓教師出題內容。（點圖可放大／記者林名揚翻攝，下同）

其他題目如「女人救世劍（女人就是賤）」、「下面羊死了」、「好想要做愛啊！」等，亦被指涉性暗示及厭女情節，引發學生與家長不適。

▲翁姓教師出題內容。（點圖可放大／記者林名揚翻攝）

隨著事件持續延燒，出題教師翁姓男老師的過往言行也被網友起底。翁老師在金城國中任教十餘年，2023年曾獲金門縣政府表彰為「資深優良教師」，但去年卻被發現參與中國福建廈門市的節目《台青尋根記》。在節目中，他談到廈門的口音與金門相似，並表示「在祖地聽到熟悉的鄉音，感覺分外親切」，引發外界對其政治立場的質疑。

針對此次事件，金城國中發表聲明，承認命題與審題機制疏失，試題用詞違反性別平等教育法，已於事件曝光後3天內召開性平會議，並組成由教育部認證專業人員組成的外部調查小組，後續將依法處理。校方也緊急安排九年級導師進行班級輔導，對不適學生提供個別諮商，盼將傷害降至最低，並承諾加強教職員性平教育及嚴格審題流程。

▲▼金門縣立金城國民中學段考考題竟涉違反性平法規，金門縣教育處處長孫麗琪，金城國中校長謝志偉。（圖／記者林名揚翻攝)

▲針對金城國民中學段考考題竟涉違反性平法規，金門縣教育處處長孫麗琪(左)、金城國中校長謝志偉表示歉意。

此外，教育部亦回應，課程命題應避免歧視性用語，尊重性別平等，學校須依「國民中小學教學正常化實施要點」落實審題機制，並計畫透過輔導團增強教師性平知能。金門縣教育處則強調，學校教育應以尊重與專業為原則，將持續督導後續改善。

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