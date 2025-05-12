考題出現捅屁眼、精液豆漿！金門績優師請假了　校方：已進入調查

記者林名揚、莊智勝／金門報導

金門一名翁姓績優教師日前為金城國中九年級段考出題，未料考題內容竟包含「綠茶婊」、「精液豆漿」、「捅他屁眼」、「好想做愛」等字眼，更影射聯電創辦人曹興誠外遇、及網紅四叉貓性向等，考題曝光後遭輿論撻伐。對此，金城國中今(12日)做出回應，表示全案依照性別平等教育法進入調查程序，為避免與學生接觸、保障學生權益，翁師目前請假，等候調查。

▲金門金城國中段考健體考題涉性騷，學校表示目前已經進入調查程序，翁師請假等候調查中。（圖／記者林名揚翻攝）

根據這名翁姓教師的考卷試題，不僅諷刺曹興誠外遇醜聞，稱「興誠玩很大，外遇小他40歲的小三，若小三有性病，會被興誠傳染給元配」，選項包括「六九式傳染」、「傳教士傳染」等露骨用詞。另一題更以「低端網紅愛滋貓」命題，「如果他真的有愛滋，以下哪個行為是傳染性最低的？」選項中出現當街脫褲子捅他屁眼、請朋友喝新鮮的精液豆漿等。其他題目也有「女人救世劍（女人就是賤）」、「綠茶婊」、「下面羊死了」、「好想要做愛啊」等詞，引起學生與家長不適。

在考題用字曝光後，引起社會輿論譁然，該名翁姓教師更被起底，已在金城國中任教十餘年，2023年曾獲金門縣政府表彰為「資深優良教師」，但2024年卻被發現參與中國統戰節目《台青尋根記》，節目中更直呼「在祖地聽到熟悉的鄉音，感覺分外親切」，引發政治聯想。

對此，金城國中稍早也做出回應，表示目前本案依照性別平等教育法進入調查程序，並依法啟動調查，本次事件的委員將全數外聘，以公正、客觀的立場來審視案件，並會依相關的調查結果召開考核會或教評會議。

校方指出，調查期間，為避免翁師與學生的接觸，保障學生權益，翁師目前請假，等候調查，「其他目前在網路所收集到的案件相關輿情，我們也將列入本次調查的範疇中，透過調查程序加以釐清。此次的事件，也造成學生、家長、及老師們的恐慌，學校在今日上午也製作了安心文宣，並提供相關的安心策略，希望能夠降低對學生的身心影響。」