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考題寫好想做愛啊！金門師獲「資深優良教師」榮譽　網灌爆表揚文

▲▼金門縣立金城國民中學段考健體考題涉性騷，學校坦承疏失。（圖／記者林名揚翻攝)

▲金門縣立金城國民中學段考健體考題涉性騷。（圖／記者林名揚翻攝)

記者曾筠淇／綜合報導

金門縣金城國中九年級5、6日舉行「健康與體育」段考，然而考卷內容竟包含「綠茶婊」、「精液豆漿」、「捅他屁眼」、「好想做愛」等字眼，引發爭議。事後出題的翁姓男老師被起底，還有網友發現，他曾受到表揚，是「資深優良教師」。

根據這名翁姓教師的考卷試題，不僅諷刺曹興誠外遇醜聞，稱「興誠玩很大，外遇小他40歲的小三，若小三有性病，會被興誠傳染給元配」，選項包括「六九式傳染」、「傳教士傳染」等露骨用詞。其他題目也有「女人救世劍（女人就是賤）」、「下面羊死了」、「好想要做愛啊」等詞，引起學生與家長不適。

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事後，出題的翁姓男老師被起底，他在金城國中任教多年，2023年也受到表揚，是「10年資深優良教師」。如今，該則貼文也被網友灌爆，「哇靠！這樣還可以得優良教師」、「看來這個獎完全是靠年資去評的，不然這種人也能得獎」、「太優良了吧，評委是不是用抽籤決定得獎教師」。更有網友直呼，「貴校頒給羞辱女性及人格的翁XX的獎項是不是要收回？並對學生及大眾道歉」。

針對此次事件，金城國中發表聲明，承認命題與審題機制疏失，試題用詞違反性別平等教育法，已於事件曝光後3天內召開性平會議，並組成由教育部認證專業人員組成的外部調查小組，後續將依法處理。校方也緊急安排九年級導師進行班級輔導，對不適學生提供個別諮商，盼將傷害降至最低，並承諾加強教職員性平教育及嚴格審題流程。

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