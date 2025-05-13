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6年前嗆學生！四叉貓起底金門師發文「父母不會教，只會交」

▲金城國中翁姓教師因段考命題涉大量不雅字眼遭炎上，如今又被起底曾參與統戰節目錄製。（圖／翻攝自翻攝自Facebook／中國福建）

▲翁姓教師因段考命題涉大量不雅字眼遭炎上。（圖／翻攝自FB／中國福建）

記者鄺郁庭／綜合報導

金門金城國中健康段考試題，因出現「精液豆漿、綠茶婊、捅屁眼」等大量不雅字眼，還影射聯電創辦人曹興誠與網紅「四叉貓」劉宇的不當描述，引發爭議。出題的翁姓男老師被起底，就有網友挖出他曾受到表揚，是「資深優良教師」。四叉貓則發現，翁男曾發文嗆學生素質差，「是父母不會教？還是只會交？」

四叉貓在粉專貼出截圖，他用翁男的本名找到對方的公開信箱，也找到PTT、巴哈姆特、微信帳號、YT頻道，用YT頻道搜尋則會找出FB帳號。在爬文時，四叉貓發現翁男曾在2018年底轉貼教育部的文章，「教育部告訴您，性別平等教育教什麼」，文中直呼「也太晚出了吧！不過還是支持推廣一下。」

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隔了一年，翁男發文感嘆，「+9化的社會已經提早到來了嗎？現在學生素質真的越來越差，不懂尊重！沒禮貌！沒誠信！不守規定！愛背刺！愛說謊！完全沒有任何道德感！」並點名學生父母，「是父母不會教？還是只會交？」

翁男認為，學生要智慧沒智慧、說力量也沒力量，批評道「如果連人類跟生物最大的不同，最可貴的道德也沒有，那這些人類活著的意義是什麼？」最後還嗆，「只剩下擴增基因庫的這種廢物功能而存活嗎？可以有點長進嗎？至少那還有生存在地球上的價值。」

四叉貓就在文中開酸，「老師知道什麼叫做性平教育嘛，至少七年前知道啦！」但又在留言處貼出一張截圖「備份七年前的考題」，只見翁男2017年曾PO出一題「目前對於愛滋病的治療方法，下列何者正確？A冷凍治療、B推拿療法、C用愛治療、D雞尾酒療法」，看到學生選C，翁男還吐槽「你是認真的嗎？」

不過，翁男目前已將帳號鎖上。

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