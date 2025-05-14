考題驚現精液豆漿！金門績優師被撤換　校方今晚座談會補破網

▲金城國中因不雅試題風波，今(14)日晚間將召開親師座談會 。（圖／記者林名揚翻攝）

記者林名揚、潘鳳威／金門報導

金門金城國中段考試題，因出現「精液豆漿、綠茶婊、捅屁眼」等大量不雅字眼，引發網友和家長炸鍋。 校方已於昨(13)日更換出題的翁姓導師，改由另一陳姓導師接任，以此來平息家長與社會各界的疑慮與不滿。並同步發出通知單，預計於今(14)晚召開親師座談會，與家長進行面對面溝通與說明。

一名翁姓績優導師，日前為金城國中九年級段考出題，未料考題內容竟包含「綠茶婊」、「精液豆漿」、「捅他屁眼」、等字眼，更影射聯電創辦人曹興誠外遇、網紅四叉貓性向等，考題曝光後遭輿論撻伐。金城國中與教育局也依照性平教育法，對翁師啟動調查，據悉，校方昨日發放一份親師座談會參加意願調查表，預計於今(14)晚7時召開，由校長謝志偉主持，邀請翁師任導師的該班級家長參與。

調查表內文表示，「非常抱歉，近期學校發生了這麼大的社會風波，造成孩子和家長的不安，也造成了學習環境的動盪，近期翁師因需接受調查，所以學校做了教師職務的調整，派任有經驗的陳老師來進行後續班務的接管，希望能穩定會考的考情，也穩定學生及家長的心情...相信大家面對這些突來的改變，會帶來一些未知的不安，因此，將召開親師會，說明後續的規劃，也幫助您了解這段期間，學校及家長之間可以透過怎麼樣的努力，讓孩子在人生階段的銜接可以更加順利」。並誠摯邀請該班級家長參與提供寶貴意見。

針對本次爭議事件，該班多位學生家長表達強烈不滿。一名家長憤怒指出，事件爆發至今，校方未對涉事翁師或負責審核試題的相關人員進行任何懲處，讓人質疑學校是否仍抱持鴕鳥心態，試圖淡化問題。

另有家長揭露，翁師出題失當並非首次，早在先前的考試中便曾出現涉及色情與不雅內容的題目。儘管當時已有家長向學校反映，校方卻未採取具體行動。更令人驚訝的是，翁師事後竟疑似報復投訴學生，刻意給予該生不及格。家長希望學校與教育處都能秉公處理，避免淪為「雷聲大、雨點小」的懲處形式，還給學生乾淨健康的學習環境。