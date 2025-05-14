讓海巡不再「夜盲」！　管碧玲疾呼支持300億特別預算

▲管碧玲向立院爭取300億「國土安全韌性特別預算」，用以改善亟需精進的海巡執勤設備。（圖／海委會提供）

政治中心／台北報導

立法院經濟委員會14日審查「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例草案」，針對外界將此條例預算與關稅議題「錯誤連結」，海委會主委管碧玲特別澄清，早在2月即已提出海巡署300多億元計畫經費，旨在提升海巡設備與執法能力，讓海巡不再「夜盲」，這與關稅完全無關，期待各界支持這項特別預算，協助海巡蛻變為24小時守護國民生命財產安全的精銳部隊。

藍委今天相繼質疑「國土安全韌性」特別預算，批是政院偷渡硬塞、便宜行事的預算，對此管碧玲大聲澄清，強調這說法是建立在有所誤解的基礎上，因為早在2月19日，海委會便發布官方新聞稿，說明海巡署因應中國灰色襲擾及海域執法需求，應納入特別預算，所以國土安全韌性特別條例的提出，並非「硬塞」或「偷渡」，更無關4月的關稅議題，而是基於實際需求，希望社會各界理解並支持。

針對海巡署急需的300多億元預算，管碧玲進一步說明此筆經費將主要用於補足兩大設備缺口。首先是全島配置熱顯像儀，改善海巡夜間完全用「肉眼守護國土」的執勤窘境。她強調，完備熱顯像儀的補足將是歷史性的一步，讓海巡擺脫「夜盲症」，實現24小時全天候守護國土的能力。

其次是提升水下、空中偵察能力，實現立體化守護效能，管碧玲指出，目前海巡署沒有水下及水面的無人載具，空中無人機僅有20架，且續航力僅50分鐘，耐風性也很低，透過特別條例的預算，海巡署將能全面升級設備，強化守護海疆的能力。

她強調，海巡署在精進設備上真的嗷嗷待哺，「不要讓海巡成為水下無知的海巡，也不要讓海巡成為有夜盲症的海巡！」管碧玲呼籲全民支持，讓海巡署擁有先進設備與科技導入，蛻變成能全天候守護海洋的精銳部隊。