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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

傳國防部提「5000億對美軍購」特別預算　行政院回應了

▲▼台灣對美採購的首批38輛M1A2T戰車，運抵台灣。（圖／軍聞社提供）

▲國防部傳出擬編5000億特別預算。圖為台灣對美採購的M1A2T戰車。（圖／軍聞社提供）

記者閔文昱／綜合報導

總統賴清德今年2月召開國安高層會議，宣布將優先推動特別預算，目標讓國防預算達到國內生產毛額（GDP）3%以上。有媒體指出，國防部已向行政院提出規劃，軍購案特別預算可能上看新台幣3000億元至5000億元，並採5年期程編列。對此，行政院方面則表示，目前尚未收到相關提報。

行政院近期已提出《因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例》草案，總額為4100億元，其中1500億元用於強化國土安全與防衛韌性。該項預算由國防部與海委會執行，聚焦在軍事基礎設施提升、無人載具建置、巡防艦艇新建及資通訊系統強化等項目，並非用於軍購用途。有政府高層人士透露，對美軍購案若成形，將另行編列不重疊的預算。

▲▼賴清德出席 歐戰勝利80週年紀念茶會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲總統賴清德。（圖／記者屠惠剛攝）

軍方人士指出，針對重大軍購案，目前仍處於規劃與內部討論階段，具體採購項目、金額尚未拍板定案，未來提報行政院前，還須與美方進行進一步磋商，考量雙方共識與台灣自製能力。部分外界關注的裝備，包括MH-60R反潛直升機及E-2D預警機等，雖有傳出遭美方以不符「不對稱作戰」原則為由婉拒，但知情人士表示，目前仍未透過正式軍售會議提出正式申請，相關裝備的可能性仍存在變數。

政院則強調，凡是有助於提升國防戰力的部署，對強化整體防衛量能都有實質助益，即使對美軍購特別預算尚未正式送案，政院對國防政策的基本立場不變，將全力支持合於國防利益的預算規劃。同時，目前1500億元「國土安全韌性」預算將優先推動，強化台灣在面對物理與資訊攻擊時的整體應變能力。

此外，民進黨立委王定宇指出，總統賴清德將國防占比從現行的2.45%拉升至3%以上，最可能方式就是透過特別預算分5年執行，每年新增600至1000億元。王定宇並指出，若美方同意出售E-2D預警機與MH-60R直升機，對台灣空防及海域反潛能力將有重大助益，呼籲朝野放下歧見，共同支持強化國防政策。

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