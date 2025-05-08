產業界聯合呼籲支持台電千億撥補　盼朝野超越黨派民生優先

▲行政院長卓榮泰。（圖／行政院提供）



記者杜冠霖／台北報導

針對行政院提出因應當前國際情勢挑戰4100億特別條例，藍白兩黨各自提出對案刪除國土安全韌性1500億預算及撥補台電1000億，並給為普發現金1萬及6千。而包含工業總會、電子製造設備公會、輸出入公會聯誼會、工商協進會、台電工會、中油工會、自來水工會、北市電腦商業同業公會、連鎖加盟促進協會都支持應編列新台幣1,000億元預算撥補台電，其中不乏藍營色彩鮮明團體，民進黨8日指出，撥補台電才能穩定電價，穩定電價才能照顧民生、支持產業，而不是把發電成本直接轉嫁給消費者。

民進黨表示，因應關稅挑戰和國際經貿局勢的變動，行政院已經提出《因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例》草案，其中運用歲計賸餘，編列新台幣1,000億元預算 #撥補台電，希望能穩定電價，守住經濟與民生的韌性。

對於特別條例的內容，以及撥補台電的政策方向，民進黨指出，最近一週產業界也紛紛發聲力挺，其中包含：工業總會：「支持台電撥補才能穩定電價，期盼未來立法院審議時，朝野各界能共同幫助台灣產業克服難關。」台灣電子製造設備公會（TEEIA）：「穩定電價是關係著未來競爭力甚至存活的重要因素，短期內可以先以撥補方式來穩定電價，讓中小企業可以專心因應國際變局。」

輸出入公會聯誼會：「當前國際政經風險急遽升高，台灣需從內部強化韌性，穩定電價、確保供電安全，才能保障產業競爭力與民生穩定，協助台灣經濟度過當前的挑戰。」工商協進會：「穩定、具競爭力的電價是台灣產業命脈，面對全球變局及關稅挑戰，電價波動直接衝擊企業成本與國際競爭力，影響民生與通膨。」

台電工會、中油工會、台灣自來水工會等油水電三大工會：「為了民生與物價穩定，台電長年配合政府政策凍漲電價，承擔鉅額虧損。呼籲立法院朝野委員能超越政黨分歧，共同支持此一攸關國家能源安全與民生基礎的政策。」台北市電腦商業同業公會：「電力穩定是支撐AI產業發展的基礎，對於包括補助台電1000億元的《強化經濟社會及國土安全韌性特別條例》，應以確保電力系統穩健運作為原則，給予支持。」

台灣連鎖加盟促進協會：「支持行政院4,100億草案，撥補台電1,000億元的政策方向，期盼透過財政穩定台電結構，避免未來電價大幅波動，維護內需服務業者的經營穩定。」