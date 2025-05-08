海委會攜手金管會共推「藍海ESG行動」　擴大海洋保育合作量能

▲海洋委員會主委管碧玲昨（7日）率員拜會金融監督管理委員會主委彭金隆，舉行「雙首長海洋ESG交流會議」。（圖／海委會提供）

記者郭運興／台北報導

海洋委員會主任委員管碧玲昨（7日）率員拜會金融監督管理委員會主任委員彭金隆，舉行「雙首長海洋ESG交流會議」，管碧玲當面感謝主委彭金隆及其團隊積極與海委會合作，將「海洋保育行動方案」納入「公司治理評鑑指標參考範例」，確立海洋保育融入企業永續治理制度化。海委會強調，將持續與金管會攜手合作更多海洋ESG相關行動方案、論壇及鼓勵措施。

海委會指出，海委會主委管碧玲拜訪金管會，這是兩部會首次舉行雙部長層級會議，海洋保育署署長陸曉筠、證券期貨局局長張振山亦陪同交流，金管會積極與海委會合作，將「海洋保育行動方案」納入「公司治理評鑑指標參考範例」，確立海洋保育融入企業永續治理制度化。

海委會表示，雙方也就綠色永續金融與海洋保育議題對談，共同關注海洋生物多樣性保育、氣候變遷調適與企業永續治理，展現政府部門跨域合作，擴大海洋保育與企業永續治理的合作量能，海委會將持續與金管會攜手合作更多海洋ESG相關行動方案、論壇及鼓勵措施。

另外，管碧玲說，海保署迄今預算規模僅8億元，面對龐大的海洋保護需求，亟需企業及各界的協力合作，特別感謝金管會大力支持海洋保育永續政策，將海保署推動「海洋保育．攜手永續ESG專案」的「海洋保育行動方案」納入「第12屆公司治理評鑑指標參考範例」，由台灣證券交易所於今年3月31日公布，供企業參考投入海洋保育工作。同時，證交所也規劃將於「上市上櫃公司永續發展實務守則」新增生物多樣性條文，引導企業揭露風險、重視自然資源衝擊，積極採取保育行動。

彭金隆也表示，為響應國際轉型金融趨勢並推動綠色金融達成我國淨零轉型的目標，金管會推出「綠色及轉型金融行動方案」，並注意到自然議題的重要性，爰該方案已納入與生物多樣性及自然議題相關之推動措施，此外，「永續金融評鑑」亦將「對自然生態保育之推動作為」列為評鑑指標項目之一，期能整合金融資源、支持淨零轉型、提升企業因應氣候變遷及自然環境相關風險之能力。

彭金隆補充，在全球環境與生物多樣性保育思潮的導引下，企業也需要針對潛在自然風險，例如自然棲息地破壞、土地鹽化、資源過度開發等，就本身對自然環境的影響及依賴進行辨識、評估及轉化為財務相關資訊，並承諾落實生物多樣性保育及提出轉型策略及措施；目前上市上櫃公司，尤其是航運產業，與海洋息息相關，金管會也希望能與海委會持續合作，提供企業更多貢獻海洋永續ESG的選擇，擴大海洋保育與企業之永續治理。

管碧玲強調，為因應氣候變遷、生物多樣性與國際ESG浪潮，海洋保育署近年推動「海洋保育．攜手永續ESG專案」，聚焦四大主軸、十五項行動方案，並在今年2月20日首次公開「藍海ESG行動實錄」與媒合平台，我們推出的「海洋保育、攜手永續ESG專案」的”ESG＂，對海洋保育而言，不只是環境（Environmental）、社會（Social）與治理（Governance），更是參與的行動（Engagement）、解決問題的行動（Solution）、守護海洋的行動（Guardianship），期許攜手企業參與保育，落實台灣做為海洋國家的責任與行動，今年也將舉辦首屆「海洋永續企業貢獻獎」，表彰投入海洋保育之企業典範，促進永續價值實踐。

最後，海委會總結，兩部會首長均認同，唯有整合各部會及民間資源，才能發揮台灣在綠色永續金融與海洋保育行動的最大效益，未來海委會將持續與金管會攜手合作，接軌國際趨勢，推動永續發展並強化氣候韌性；邁向淨零轉型，盤整金融資源與生態風險揭露；建構永續制度，營造金融與環境併重的生態系，連結全球保育與ESG趨勢，拓展台灣的國際影響力。