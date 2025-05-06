藍白砍台電撥補要普發1萬、6千　綠黨團：為何要站在民意對立面？

▲民進黨團幹事長吳思瑤。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

面對美國對等關稅影響，行政院提出4100億特別條例草案，2日已在立法院會付委。國民黨團今（6日）提出自己的版本，刪除台電撥補千億、國土韌性1千5百億，增加普發現金1萬。民眾黨團版本則同樣刪除台電撥補千億、國土韌性1千5百億，並普發現金6千。對此，民進黨團表示，國民黨跟民眾黨都反對一千億台電撥補，但就會造成漲電價、民心浮動、物價飆升甚至通膨。這是民間與產業界共同心聲，幾大工商團體也都站出來呼籲，在野黨為何要站在民意對立面？大撒幣發現金造成其他預算項目排擠，後果誰來承擔？

對於藍白個別提案刪一千億，改普發六千、一萬？吳思瑤強調，民進黨團立場明確，希望快速審查特別條例，審查過程中民主討論，才能讓特別條例跟後續特別預算更到位，比較遺憾的是，本周本來可以盡速排審，但民眾黨未簽署不復議同意書，要延到下周甚至下下周排審，原因是民眾黨在等他們的版本，國民黨則是今天對外發表。

吳思瑤說明，行政院提出的一些項目，在野黨多數支持，在對於金融、勞工、農漁業以及社會安全部分，在野黨都支持甚至加碼，但不同的是，國民黨跟民眾黨都反對一千億台電撥補，但就會造成漲電價、民心浮動、物價飆升甚至通膨。

對於藍白版本，吳思瑤指出，在野黨如果真的在意民生就支持台電千億撥補，這是民間與產業界共同心聲，幾大工商團體也都站出來呼籲，如果調漲電價、物價齊漲，產業也吃不消，為何台電撥補這件事情上，在野黨要站在民意跟產業對立面？

吳思瑤也提到，還有國土韌性一千五百億，藍白都要刪，這關乎台灣安全防衛，海巡弟兄需要更精良設備，也包含國防基礎設施提升，以及用於資訊安全網建構，為何在野黨要反對讓台灣更安全？台電也好、國土韌性也好，誠懇呼籲，在野黨不要站在民意、產業、國家安全對立面。

吳思瑤直言，兩黨版本殊途同歸，都刪減台電跟國土韌性，就為了普發現金，若在野黨修法增加指定預算支出，有無再次逾越憲法紅線疑慮？恐怕又侵犯行政權，在野黨要三思，許多專家學者都提出，一次性發紅包對於經濟發展效益沒有太大幫助，若要挪出預算普發現金，也勢必排擠預算中對勞工、產業的挹注。

吳思瑤表示，先讓特別條例送審，任何意見可以民主討論、有增有減，但大家要理性對話，若進入實質普發現金部分，也請在野黨立委深思，大撒幣會造成其他預算項目排擠，後果誰來承擔？讓產業勞工支持的預算縮水，這樣好嗎？台電撥補部分，也希望他們聽到產業界心聲。

