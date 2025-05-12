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被批刪特別預算「親中毀台」　民眾黨團嗆綠：胡言亂語、不知所云

▲▼民進黨發言人吳崢、韓瑩於12日召開「藍白亂國會週年，親中毀台刪國防！」記者會。（圖／民進黨提供）

▲民進黨發言人吳崢、韓瑩於12日召開「藍白亂國會週年，親中毀台刪國防！」記者會。（圖／民進黨提供）

記者袁茵／台北報導

立法院14日將審查新台幣4100億元特別條例，但藍白黨團日前已拋出，要刪除其中國土安全韌性1500億元，使民進黨今（12日）召開記者會痛批「親中毀台刪國防」。對此，立法院民眾黨團晚間回應，民進黨發言人吳崢、韓瑩胡言亂語、不知所云，民進黨團所稱的國安10法，多數都經由程序委員會排入，但綠黨團召委未排審，且特別條例的「增設海岸巡防及其他包括無人載具」已編列在公務預算，賴政府禁不起檢驗就亂貼標籤，把在野黨依法監督扭曲、抹紅。

針對吳崢、韓瑩召開「藍白亂國會週年，親中毀台刪國防！」記者會，民眾黨團12日晚間嚴正表示，兩位發言人「胡言亂語、不知所云」。

民眾黨團提及，民進黨團所提國安10法包含反滲透法、兩岸人民關係條例、港澳條例、國籍法、通訊保障、監察法、國家安全法、國家情報工作法、資通安全管理法、陸海空軍刑法、刑法等修法，但除了兩岸人民關係條例的「立委赴中須經行政部門審查同意」提案，因明顯違反憲法權力分立原則，遭暫緩列案之外，其餘所有法案「全數經由程序委員會排入，民進黨立委提案順暢無阻」。

民眾黨團質疑，民進黨團在各委員會都有黨籍召委，也皆有排案權，為什麼這一年半完全未見排審相關法案？顯然民進黨的「抗中保台」根本是喊爽的、喊假的，民進黨與其立委心中無國家，只想炒作國安議題獲取政黨紅利、欺騙人民，實在可恥。

民眾黨團指出，行政院所提「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例草案」，更是假藉「國家經濟重大變故」、「重大災變」之名，行掏空國庫之實，例如其中編列1500億元，宣稱是要加強台灣海域24浬偵查，來防制「洗產地」，已屢被質疑明明是防制走私，卻硬扯是防制洗產地，政策方向完全錯誤，簡直是把人民血汗錢丟到海裡。

民眾黨團批評，民進黨發言人口中重要的國防預算，「增設海岸巡防及其他包括無人載具」早已在公務預算中編列，何以要重複編列？民進黨政府完全說不出所以然，整天只想獅子大開口要錢，賴政府禁不起檢視就亂貼標籤，將在野黨依法監督預算的職責扭曲、醜化、抹紅，民進黨果真是空心黨、假愛國真掏空，沒有實際作為，上上下下鬼話連篇，難怪府院黨全共諜。

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