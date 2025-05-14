內閣調整風聲四起　卓榮泰：先做好關稅談判「目前沒有這考量」

▲行政院長卓榮泰接受節目《齊有此理》專訪。（圖／《齊有此理》提供）



記者陳家祥／台北報導

行政院長卓榮泰接受Yahoo《齊有此理》專訪在14日播出，談到內閣改組議題時，卓表示，「現在應該集中全力做好關稅談判」，至於外界都有一些傳聞，一律都說現在沒有這樣的考量，若現在因為內閣人事案讓大家心中有不一樣的想法，會對關稅談判造成實際上的妨礙。

卓榮泰說，內閣當初成立時很多新面孔，很多產業界、半學術界，跟小英內閣有比較大轉變，希望在賴總統主政底下，新的行動創新內閣給大家一個新風貌。但是一開始當然有些磨合性問題，不是那麼熟悉官場文化、不熟悉兩院互動或是不熟悉行政作業等，但目前來看，現在應該集中全力做好關稅談判。

主持人王時齊問到，所以沒有要微調？卓榮泰說，先做好這工作，至於外界都有一些傳聞，一律都說現在沒有這樣的考量。

卓榮泰說，現在提到內閣人事，讓大家心中有不一樣的想法，會對關稅談判造成實際上的妨礙。關稅談判不是副院長鄭麗君、談判代表楊珍妮帶領而已，還有每個部會在背後做後勤工作。

卓榮泰提到，他當然會觀察每個部會首長在過去一年中，應該可以發揮更好的功能但為什麼沒辦法發揮？也許要做更深入的交流。

王時齊追問，幾個部會出包狀況多，有特別提點？卓榮泰說，其實每個禮拜四院會後，經常都會找部會首長會來做15分鐘的會談，談談各部會的問題、做意見交換，「比較多內容時間是在互相提醒鼓勵，但如果有漸入佳境，至少習慣官場的行政作業文化，進入到兩院磨合，應該比開始好很多」。