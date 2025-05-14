華府行圓滿成功　龔明鑫喊話美方以政策助消「疑美論」

▲行政院秘書長龔明鑫。（圖／記者陳家祥攝）



記者陳家祥／台北報導

行政院秘書長龔明鑫於美東時間5月13日結束在華府的「選擇美國(SelectUSA)投資高峰會」的相關行程，他表示，SelectUSA 正是台灣以具體行動彰顯台美合作對於彼此重要性，台灣企業在國際上能公平競爭、台灣經濟能持續發展，才有能力在美國持續投資及採購，期盼美方在制定相關政策時能納入考量，也消弭台灣面對有心人士在台操弄「疑美論」，十分期盼台美關稅談判能有好的結果。

本年SelectUSA開幕式後的首場座談，由美國閣員級中小企業署長Kelly Loeffler主持，3位與談人分別是德國賓士、西門子及台灣環球晶的企業代表。 龔明鑫表示，此彰顯台灣企業進入美國投資布局的努力已獲美方高度重視，並指出多家台商已宣布對美新投資計劃，因此盼美國參議院盡速通過台美避免雙重課稅協定相關法案。

龔明鑫說，在投資之外，台灣也將擴大對美國採購，以促進雙邊貿易平衡。他也向美方人士明確表示，「美國越強大、台灣越安全；而台灣越強大，越可減輕美國負擔」，期盼台美加強合作，共同強大。

龔明鑫表示，在台美合作的潛在領域方面，2018年美中貿易戰開始後，全球供應鏈開始重組，台商從中國回流或轉移至東南亞生產，後來又經過疫情，在淬鍊下使供應鏈更具韌性。

龔明鑫說，期盼川普總統第二任期內，對於全球經濟安全、供應鏈韌性能有進一步提升，例如在關鍵產業建立不依賴中國的「非紅供應鏈」，以及在出口管制、防堵違規轉運洗產地等方面，台灣均可扮演重要角色，與美方強化合作。



龔明鑫表示，美國期盼再工業化、讓美國再次偉大，台灣絕對可以扮演重要的協助角色，但前提是台灣企業在國際上必須能公平競爭、台灣經濟能持續發展，才有能力在美國持續投資及採購，期盼美方在制定相關政策時能納入考量，也消弭台灣面對有心人士在台操弄「疑美論」，十分期盼台美關稅談判能有好的結果。