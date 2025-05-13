先解決「有得住」！卓榮泰曝推「婚育宅」　住社宅生一胎補50%租金

▲行政院長卓榮泰。（圖／記者屠惠剛攝）



記者陳家祥／台北報導

在520就任滿週年前夕，行政院長卓榮泰接受Podcast《法律白話文》專訪今（13日）播出。針對青年居住正義的議題，卓榮泰提到，有屋住比買得到房要優先，除了推出社宅、青年住宅外，內政部近期也會再推出「婚育宅」，住社宅或青年住宅，若要結婚生小孩了，租金補貼再加碼，生一個加50%、再生一個再加50%。

針對房價問題，卓榮泰坦言，誰都沒有辦法讓房價一夕之間降下來，因為房價降下來會影響到銀行貸款等，現在是針對青年朋友的照顧，會用青年住宅、社會住宅等來因應，現在也希望從都市更新跟危老重建或區段徵收，能多增加一些容積，讓民間廠商多蓋一些房子出來後，提撥一定的數量、3%到5%作為青年住宅或社會住宅，讓青年可以買到房子。

「現在大家要有個觀念，有屋住比買得到房要優先。」卓榮泰說，有房子住優先，所以政府推出青年住宅，內政部最近也會再推出一個「婚育宅」，如果住到社宅或青年住宅，一個人進去的話，要結婚了、要生小孩了，租金補貼再加碼，生一個加50%、再生一個再加50%。

卓榮泰說，希望租金透明化，像現在都有實價登錄，但租金要實價登錄較難，因此先用區域性來做，先不要做一戶一戶或是路段的，用區域性來做比較，讓年輕人要租的時候，至少看得到這個區域大概是多少錢。

另外，卓榮泰也強調，房東也不能隨意從水電費上來增加，政府會有一個定型化契約，加入包租代管的一定要使用定型化契約，看到的是一個公版，大家就比較不容易受到傷害。