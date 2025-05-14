婚育宅初步規劃20萬戶　納多元成家「育有未成年子女都列入」

▲台北市瑞光社會住宅。（圖／記者袁茵攝）



記者陳家祥／台北報導

行政院卓榮泰院長宣示將推動「婚育宅」，住在社會住宅的民眾只要結婚、生子，租金補貼將再加碼。內政部指出，會以補貼金額加碼、申請資格放寬、增加補助項目、優先入住社宅等4大方向研擬措施，部長劉世芳今（14日）備詢時說，目前的婚育宅的戶數大概是20萬戶上下，且考量台灣已是多元成家社會，未成年子女不一定是婚生，只要育有未成年子女的話都列入。

綠委黃捷質詢時問及婚育宅議題，內政部長劉世芳說，卓院長邀集包括內政部還有幾位政委都有關心，基於現在新結婚的年輕族群，希望鼓勵他們能多生育子女，所以推婚育宅時會針對結婚對象，以及育有未成年子女一人或兩人以上，會做加碼的租金補貼。

劉世芳說，有關加碼補貼的額度多少，要行政院做最後確定，還包括優先入住、未來在公立或民營社宅上，如何有優先資格，或是安穩在生活圈把小孩撫養長大，這幾個方向都在研擬中。

劉世芳指出，目前的婚育宅的戶數大概是20萬戶上下，內政部會以這目標推動。但目前總體預算多少、要用幾年分配，這部分希望可以納到住宅基金裡，需要行政院或主計總處通過，一經通過後就會宣布。

另外，劉世芳也提到，這次推動的婚育宅政策，未成年子女不一定是婚生，台灣已經是多元成家家庭，只要育有未成年子女的話都列進去。

而針對仍有不少青年無法申請到社宅或是租金補貼，劉世芳坦言，目前社宅完工量確實沒辦法追上進度，但未來會讓包租代管上也能申請租金補貼，因為大部分人還是希望自己的小孩能靠近都會區取得比較好的教育環境。

劉世芳指出，所以要顧慮到區域位置、能否申請到社宅，會先以住得到為原則，而不是一定要新的，若是新的話中籤率就會相當低。因為還在調整，所以婚育宅的最高戶數是幾戶，行政院還要做預算上的評估才會推出。

