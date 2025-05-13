內政部將推婚育宅　將朝加碼補貼、優先入住等4方向辦理

▲內政部將推「婚育宅」，將朝補貼金額加碼、申請資格放寬、增加補助項目、優先入住社宅等4大方向。（圖／記者李毓康攝）



記者陳家祥／台北報導

行政院卓榮泰院長今（13日）宣示，內政部近日將推動「婚育宅」概念，民眾住在社會住宅要結婚、生子，租金補貼將再加碼。內政部晚間表示，「婚育宅」這項政策是針對少子女化所提出，會以補貼金額加碼、申請資格放寬、增加補助項目、優先入住社宅等4大方向，協助青年安心成家、婚育家庭穩居照顧。

卓榮泰接受Podcast《法律白話文》專訪今上午撥出，談及居住正義議題時，卓閣提到，「現在大家要有個觀念，有屋住比買得到房要優先」。

卓榮泰認為，有房子住優先，所以政府推出青年住宅，內政部最近也會再推出一個「婚育宅」，如果住到社宅或青年住宅，一個人進去的話，要結婚了、要生小孩了，租金補貼再加碼，生一個加50%、再生一個再加50%。

內政部晚間透過新聞稿表示，行政院政務委員陳時中與各部會共同規劃友善婚育住宅政策、擴大租屋協助，「婚育宅」這項政策是針對少子女化所提出，主要讓青年人「穩居」，才能讓青年人願意結婚、生養小孩。

內政部說，方案內容將優化原有「租金補貼」、「包租代管」、「直接興辦社會住宅」等政策，以「補貼金額加碼」、「申請資格放寬」、「增加補助項目」、「優先入住社宅」4大方向，來協助青年安心成家、婚育家庭穩居照顧，所需經費將積極爭取國庫補助住宅基金支應。