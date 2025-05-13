在野修核管法延役核電廠　政院：修法不涉核三2號機「無延役評估」

▲在野黨團修《核管法》延役核電廠，對此，行政院表示，修法不涉核三2號機，無延役評估規劃。（圖／記者屠惠剛攝）



記者陳家祥／台北報導

立法院今（13日）三讀《核子反應器設施管制法》放寬換發執照條件，行政院發言人李慧芝說，「立法院於今日三讀通過的修法條文，與核三廠2號機應於5月17日除役一事無涉」，對於已經使用40年、達到使用年限的核三廠二號機機組，國家有必要以國人安全為優先，即便有延役需求，政府仍會進行必要的安全檢查以及必要的評估。

立法院會今三讀通過《核子反應器設施管制法》第6條，核電機組運轉執照有效期間最長為40年，期滿須繼續運轉者，經營者得於主管機關規定之期限內申請換發執照；換發之運轉執照，其有效時間自執照生效日起算，最長為20年。

對此，行政院發言人李慧芝表示，核能發電機組的安全確保，是國家對於人民最基本的責任，即使核管法修法通過，仍需由能源主管機關經濟部與台電公司，先依能源需求及延役可行性進行考量，也需由核安會制定相關細部規範，並確認符合核電使用的三個前提。

李慧芝強調，在無法確保安全無虞之前，政府不會讓民眾的生命及健康暴露在無法確定的風險當中。

李慧芝指出，立法院於今日三讀通過的修法條文，與核三廠2號機應於5月17日除役一事無涉，對於已經使用40年、達到使用年限的核三廠2號機機組，國家有必要以國人安全為優先，即便有延役需求，政府仍會進行必要的安全檢查以及必要的評估，且必需採用與國際一致的安全標準，並依法進行電廠老化評估、設備檢查與更新等，台電公司也需解決用過燃料貯存空間不足問題，再向核安會提出申請，由於修法通過後也還尚無相關細部規範，故並無相關延役評估規劃。