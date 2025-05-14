【廣編】Solaire Resort宣布羽球天后戴資穎　擔任台灣品牌大使

▲Solaire Resort宣布羽球天后戴資穎，擔任台灣品牌大使。

圖、文／Solaire Resort提供

馬尼拉頂級奢華綜合度假城Solaire Resort Manila（晨麗度假城）隆重宣布，國際知名羽球冠軍戴資穎將擔任2025年品牌大使，於台北信義區記者會上揭開序幕，為雙方嶄新的合作展開新旅程。

這次合作意義非凡，在多年密集的國際賽事與旅程之後，戴資穎選擇了Solaire Resort作為她人生中首次的海外休閒之旅度假地，這不僅展現她對極致體驗的重視，也呼應Solaire Resort所追求的奢華、卓越與細緻入微的待客之道。

戴資穎表示：「這是我第一次純粹為了放鬆出國旅行。Solaire Resort給了我一個截然不同的體驗，在私人別墅中欣賞馬尼拉灣的壯麗景色，細細品嚐精緻料理，真正享受一段悠閒時光。每一刻都充滿細緻安排。」

戴資穎對生活與身心平衡同樣講究，「奢華並不只是浮誇的表象，而是那些能與你產生共鳴、用心設計的細節，Solaire Resort完全做到了。」

Solaire Resort Entertainment City擁有超過800間奢華客房與套房、大型娛樂場、頂級餐廳、獨家購物名店街，以及一座頂尖現代化劇院。品牌新分館Solaire Resort North迎來開幕一週年，也是大馬尼拉地區唯一同等級的奢華地標。

接下來的一年中，戴資穎將與Solaire Resort展開一系列高端品牌活動，向全球展現嶄新的亞洲當代奢華風貌。