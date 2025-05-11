蔡英文訪立陶宛「酒后氣勢」外洩！　單手插口袋「綠拿鐵」呼噠

▲前總統蔡英文出訪立陶宛，參訪台灣跟立陶宛合作成立的新創農業科技公司Leafood。（圖／蔡英文臉書，下同）



記者陶本和／台北報導

前總統蔡英文近日再次赴歐洲訪問，11日率團抵達立陶宛，參觀台灣跟立陶宛合作成立的新創農業科技公司Leafood。蔡英文在社群媒體上分享一張照片，是她一手插在口袋，同時豪邁地把一杯原料來自垂直農場的「綠拿鐵」當場乾杯；這張照片吸引許多網友討論，有人說「第一次看到有人喝拿鐵是乾杯的」、「酒后的氣勢！」、「哇！呼噠啦」。

蔡英文表示，她已經抵達立陶宛，參觀了由台灣與立陶宛合作成立的新創農業科技公司Leafood。她說，這家公司成立於兩年前，目前是全歐規模最大的垂直農場，總種植面積有4000平方公尺，每日蔬菜產量達1000公斤，大約占立陶宛蔬菜日需求的10%。

蔡英文說，立陶宛冬天寒冷，垂直農場全年無休，不受限氣候影響，能幫助立陶宛減少進口依賴。Leafood創辦人戚文斯卡斯也跟她說，當初台灣源鮮農業科技公司派遣20位台灣技術專家，與50位立陶宛員工合作，只花了3個月就組裝完成垂直農場，讓他對台灣人的專業與勤奮留下深刻印象。

蔡英文表示，這就是台灣人走向世界的方式，用台灣的技術、熱誠與勤奮，與民主夥伴的國家，創造互補、合作的機會。在台灣國發會「中東歐投資基金」的支持下，這樣的成功模式也將會複製到更多歐洲國家。

蔡英文說，她在喝下一杯原料來自於垂直農場的「綠拿鐵」之後，也祝福農場的事業能快速成長，未來不僅能出口到拉脫維亞、愛沙尼亞與德國，還能出口到其他國家，讓更多國家看見台灣的技術，以及我們希望與世界互動、成為夥伴的心。

特別的是，蔡英文在社群上也分享了一張照片，她一手插在口袋，另一手拿著「綠拿鐵」一飲而盡。許多網友表示，「第一次看到有人喝拿鐵是乾杯的」、「太帥」、「酒后的氣勢！」、「自然就是美」、「有夠帥氣一飲而盡」。