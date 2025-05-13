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中華電信x戴資穎赴嘉義「好美」築綠牆　守護海岸林生物多樣性

▲中華電信「永續精采 與戴前行」植樹造林活動，攜手戴資穎前進嘉義布袋，以實際行動為「好美保安林」注入新森命。（採訪撰稿／記者胡至欣；攝影剪輯／記者鄭遠龍）

記者胡至欣／嘉義報導

致力ESG永續發展，中華電信持續「永續精采 與戴前行」植樹造林活動，再度攜手台灣羽球天后、永續大使戴資穎，前進嘉義縣布袋鎮的「好美保安林」。中華電信董事長簡志誠也親自到場，與農業部林業及自然保育署副署長張岱、嘉義縣副縣長劉培東以及社區代表等，一同種下第一批樹苗，以實際行動為海岸線注入新森命。

▲業配 中華電信ESG植樹▼ 。（圖／記者鄭遠龍攝）

▲▼中華電信董事長簡志誠與戴資穎親手種下苗木。（圖／記者鄭遠龍攝）

▲業配 中華電信ESG植樹▼ 。（圖／記者鄭遠龍攝）

董事長簡志誠表示，中華電信8年15萬棵造林復育永續計畫，前兩年已在桃園蘆竹、宜蘭太平山陸續展開植樹活動，迄今邁入第三年，目前累計種植超過4萬棵樹，今年預計種植總數可達7萬多棵，總面積約36公頃。

永續發展傳播大使戴資穎分享參與心得，因為跟著中華電信的腳步，讓她有機會來到「自己不會去的地方」，才發現台灣有很多很美的秘境，而且能透過植樹造林讓環境更美好，是非常有意義的活動。

▲業配 中華電信ESG植樹▼ 。（圖／記者鄭遠龍攝）

▲中華電信攜手戴資穎以實際行動為好美保安林注入新森命。

中華電信自2023年起與林業及自然保育署合作，捐款1000萬元投入植樹造林計畫，公私協力在全台各地推廣原生樹種。此次在嘉義縣布袋鎮西南隅的好美里1920號飛砂防止保安林，透過林下空間整理、強化水域整治以及營造複層林，為海岸線築起綠色屏障，不僅維護生物多樣性，也提升了景觀遊憩的價值。

▲業配 中華電信ESG植樹▼ 。（圖／記者鄭遠龍攝）

▲好美保安林是海岸第一線防風林，因獨特景觀而有「美漾森林」之稱。

林業保育署副署長張岱指出，好美保安林是海岸第一線的防風林，承受強風與海鹽侵襲，環境非常嚴苛，因此以臺灣原生樹種為優先考量，選取抗旱、耐鹽的樹種進行栽植，包含臺灣海桐、苦檻藍、草海桐、臺灣海棗等，共計1,800株苗木。

嘉義縣副縣長劉培東則提到，好美里獲選為2022年「全球百大目的地永續故事」之一，好美保安林也因其獨特景觀而有「美漾森林」之稱，透過社區、政府與企業合作植樹復育促進生態平衡、美化環境，也是邁向淨零減碳的重要一環。

▲業配 中華電信ESG植樹▼ 。（圖／記者鄭遠龍攝）

▲中華電信「永續精采 與戴前行」植樹造林活動前進嘉義布袋鎮。

深入台灣各鄉鎮，從高山林地到海岸地區，中華電信推動綠色低碳永續的腳步不停歇，用一棵樹、一片林，實踐守護台灣生態的承諾，把美好環境留給下一代。

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