「歐盟比中國還惡劣」　川普：對美國很不公平

▲川普把矛頭指向歐洲盟友。（圖／路透）



文／中央社華盛頓12日綜合外電報導

美國與中國今天（5/12）同意各自降低懲罰性關稅稅率，緩解兩國之間的貿易戰。數小時後，美國總統川普說，歐洲聯盟（EU）比中國還惡劣。

總部在美國的新聞網站Politico歐洲版報導，川普批評說：「歐盟在很多方面比中國更惡劣好嗎？我們跟他們才剛開始。喔，他們會降很多。大家等著看。我們會占上風。他們對我們很不公平。」

歐盟多次嘗試與美國談判，希望川普取消對歐洲商品課徵的關稅，卻還沒有突破。

川普上週才剛稱讚歐盟執行委員會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）「非常棒」，還說他希望雙方很快能會面。

川普已會晤多位歐洲領袖，但范德賴恩尚未敲定與川普的會面，她上週說，她只會在有可談判的「具體」貿易方案的情況下與川普見面。

歐盟上週提議一系列可能的讓步，包括放寬監管和共同努力遏止中國生產過剩，但同時揚言，若談判停滯，將對價值950億歐元（約新台幣3.2兆元）的美國商品課徵關稅。川普的鷹派貿易顧問納瓦洛（Peter Navarro）譴責說，這種假設性反擊是一種挑釁。

美國財政部長貝森特（Scott Bessent）、貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）與中國官員近日在瑞士會面後，雙方同意各自降低所謂的對等關稅。

美國對中國進口商品課徵的關稅稅率從145%降到30%；中國從125%降到10%。這是為期90天的暫時性措施，雙方將在這段時間內進一步談判。