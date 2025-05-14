川普宣布：計劃解除對敘利亞懲罰性制裁

▲美國總統川普出訪中東。（圖／達志影像／美聯社）



記者張靖榕／綜合報導

美國總統川普13日於沙烏地阿拉伯首都利雅德（Riyadh）出席美沙投資論壇時宣布，鑒於敘利亞阿薩德政權去年垮台後新政府上台，他計畫解除對敘利亞長期施加的制裁，並稱這一舉措將「給予他們一個邁向偉大的機會」。

川普表示，這項決定是在與沙烏地王儲穆罕默德（Mohammed bin Salman）及土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdoğan）協商後做出的。他說，「敘利亞多年飽受戰亂與殺戮，我的政府已邁出第一步，準備十多年來首次與敘利亞恢復正常關係。」

這項解除制裁的計畫將被視為敘利亞現任總統艾夏拉（Ahmed al-Sharaa）政府的重大外交勝利。夏拉於去年12月擊潰阿薩德政權後掌權，並持續呼籲國際解除對敘制裁。據悉，川普預計將在利雅德與夏拉非正式會晤，這也將是美國與敘新政府迄今最高層級的接觸。

美國國務卿魯比歐（Marco Rubio）預計本周稍晚將在土耳其與敘利亞外長夏伊巴尼（Asaad Al-Shaibani）會晤。夏伊巴尼對美國的宣布表示歡迎，並在社群平台X上寫道，「我們視解除制裁為通往重建的新起點。」

聯合國敘利亞特使彼德森（Geir Pedersen）亦對此表示肯定，認為此舉將有助於恢復基礎社會服務，包括醫療與教育，並提振當地經濟。

儘管美國尚未正式承認夏拉政府，白宮消息人士透露，美方與敘利亞已展開較低層級的接觸。而在美國之前，英國與歐盟已於年初局部解除對敘利亞的制裁。

川普表示，「制裁曾在當時發揮關鍵功能，但如今敘利亞應該展現他們的潛力。」他也表示，希望敘利亞新政府能穩定局勢並維持和平。然而，此舉引發以色列的疑慮。

以方原本在阿薩德垮台後加強在敘境內的軍事部署與領土推進。川普政府內部盟友、美國聯邦參議員葛拉罕（Lindsey Graham）也持保留態度。他指出，現任敘政府是透過武力而非民主程序上台，且「以色列對敘利亞局勢極為關切」，他將在土耳其與盟友密切討論解除制裁的後續影響。