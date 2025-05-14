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印度轉趨強硬「擬對美國加徵關稅」　川普回歸後首次報復

▲▼印度總理莫迪。（圖／路透）

▲印度總理莫迪。（圖／路透）

記者柯沛辰／綜合報導

根據美媒《彭博》報導，印度已向世界貿易組織（WTO）提交說明，研擬對部分美國產品加徵進口關稅，以回應美國對鋼鋁產品課徵的25％關稅。此舉不僅是印度在美國總統川普第二任期內的首個報復措施，也意味著印度在貿易問題上的立場轉變。

根據世貿公布的文件顯示，印度9日致函聲明，美國3月起徵收25％的鋼鋁關稅屬於「防衛措施」，印度作為全球第二大粗鋼生產國，將有76億美元的輸美產品受到影響，預計被徵收關稅將達19.1億美元。

作為回應，印度援引世貿規則，保留暫停貿易優惠和其他義務的權利，擬從源自美國的商品加徵同等金額關稅。這標誌著印度的立場正在發生轉變，可能採取川普二次上台以來的首個報復措施。

儘管在川普的第一個任期裡，印度也曾對美採取報復措施，例如2019年6月，當時川普政府取消印度的普惠制待遇後，印度對28種美國商品加徵了關稅。

不過，川普上個月祭出「對等關稅」威脅時，印度起初還採取相對柔軟的態度，暗示避免採取反制措施，尋求與美國進行雙邊貿易談判。

如今印度透過世貿組織採取行動，顯示印度立場轉趨強硬。印度智庫專家阿賈伊．斯里瓦斯塔瓦（Ajay Srivastava）分析，這反映印度希望在全球貿易規則的框架下，更積極地維護自己的經濟利益。

幾乎同一時間，當川普12日大書特書，聲稱美國利用貿易作為籌碼、成功促成「印巴停火」時，印度官員隨即否認，強調在停火前的一系列對話中，都未曾與美國官員討論過雙邊貿易議題。

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